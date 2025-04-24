紅衣主教俞興植入選新壹屆教皇12人候選名單. April. 24, 2025 08:08. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 在梵蒂岡教皇廳擔任聖職人員部門長官的紅衣主教（樞機卿）俞興植（照片）21日（當地時間）哀悼去世的方濟各教皇，並回憶說：“他是對韓國的熱愛與眾不同的人。” 俞紅衣主教在22日天主教和平廣播公開的哀悼視頻中表示：“方濟各教皇是真心熱愛韓國的人”，“尤其對大韓民國的分裂現實感到惋惜。”他接著說，“如果能稍微減輕兄弟和家人分裂的巨大痛苦，我願意親自去往朝鮮。”俞紅衣主教是首位從2021年6月開始被任命為教皇廳聖職人員部門長官的韓國人，近距離輔佐教皇。 該視頻中還講述了親身實踐對社會弱者的愛的教皇生前情景。俞紅衣主教說：“教皇想用行動接近貧窮、被疏遠的人”，“（出院後）在生命所剩無幾的瞬間也沒有停止與人們見面。”他接著說：“從教皇的善終中看到了希望和復活，我們獲得了以另壹種復活面貌走向鄰裏和社會的勇氣”，“我懷揣著教皇所希望的教會和聖職人員的樣子向前邁進。” 俞紅衣主教當天還參加了教皇去世後首次召開的紅衣主教會議，討論了葬禮程序。紅衣主教團在會議結束後決定於26日上午10時在梵蒂岡聖彼得廣場舉行葬禮彌撒。俞紅衣主教還將參加2、3周後在西斯廷教堂選拔新教皇的紅衣主教團秘密投票“Conclave（鎖上的房間的拉丁語•天主教紅衣主教團選舉教皇的秘密會議）”。 同壹天，意大利日刊《Corriere della Sera》評選的12名下屆教皇有力候選人中，俞紅衣主教也榜上有名。該媒體認為，教皇廳國務院院長彼得羅•帕羅林（70歲•意大利）、紅衣主教佩特（73歲•匈牙利）、紅衣主教普裏多林•安邦戈•貝松古（65歲•剛果民主共和國）等都是有力的候選人。該媒體還提到了繼菲律賓紅衣主教路易斯•安東尼奧•塔格萊之後的第11位候選人俞紅衣主教，並解釋說，“他是謀求韓朝和解的‘普世博愛運動（始於意大利特倫托的天主教靈性運動）’的壹員。”

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