孫興慜因腳傷再度缺席比賽，托特納姆熱刺隊遭遇英超兩連敗. April. 23, 2025 07:57. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 孫興慜（33歲）所屬的托特納姆熱刺隊持續下滑。 托特納姆熱刺隊22日在英國倫敦舉行的與諾丁漢森林隊的2024~2025賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）第33輪主場比賽中以1比2告負。腳部受傷的孫興慜繼13日與狼隊（2比4•托特納姆熱刺負）的比賽後，連續缺席了兩場英超比賽，球隊也陷入了兩連敗。在本賽季聯賽中遭遇第18場失利（11勝4平）的托特納姆熱刺隊截至當天積37分，在20支球隊中排名第16位。 本賽季英超聯賽還剩下5場比賽，如果熱刺隊再輸2場，將創下英超自1995~1996賽季開始以20支球隊38場比賽體制實行以來，球隊的單賽季最多失利場次紀錄。目前的紀錄是2003~2004賽季的19負。另外，如果不能提高排名，將以英超引進20支球隊體制以來的最低排名結束賽季。1997~1998賽季和2003~2004賽季的第14位是球隊的歷史最低排名。托特納姆熱刺隊主教練安吉•波斯特科格魯表示：“我知道失利場次太多了。我和球員們對結果也很不滿意。” 托特納姆熱刺隊當天在上半場第5分鐘被諾丁漢森林隊率先攻入壹球。諾丁漢森林隊埃利奧特•安德森的射門打在托特納姆熱刺隊的羅德裏戈•本坦庫爾身上折射滾入球門。諾丁漢森林隊在上半場第16分鐘再由克裏斯•伍德以頭球攻入壹球。托特納姆熱刺隊在下半場第42分鐘憑借希沙爾•裏查利松的頭球破門扳回壹球，但最終仍以壹球之差敗北。托特納姆熱刺隊在與諾丁漢森林隊的賽季兩次對決中全部失利是自1997年以後28年來的第壹次。諾丁漢森林隊當天雖然控球率只有30%，但3次有效射門中有2次得分，最終擊敗了托特納姆熱刺隊。截至當天，諾丁漢森林隊排在聯賽積分榜第3位（積60分）。

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