韓國歌手時隔8年再次在中國內地演出，期待“限韓令”出現變化. April. 18, 2025 07:36. by 史智媛記者、北京=金哲中 常駐記者 4g1@donga.com. 韓國籍大眾歌手在中國內地進行演出是繼“限韓令（韓流限制令）”之後8年來的第壹次。 17日，據中國社交網絡服務（SNS）和外交界透露，國內三人說唱歌手“鋤頭們”12日在中國中部湖北省武漢市舉行了春季巡演“兄弟們”的首場演出。2019年出道的鋤頭們是由2000年出生的3人組成的嘻哈組合。 擁有韓國國籍的大眾歌手在中國內地登上演出舞臺，這是中國自2017年反對駐韓美軍部署薩德系統（THAAD•末段高空區域防禦）下達限制韓國音樂、電視劇、電影等的限韓令以來的首次。去年7月韓國搖滾樂隊“Say Sue Me”將在北京演出的消息傳開後，駐華大使曾表示“歡迎”，但在演出3周前突然告吹。 逐漸感覺到變化是從去年年初開始的。美國籍創作歌手“黑色裙子”去年1月在中國山西省等地進行了演出，5月2017年曾取消中國巡演的聲樂家曹秀美的演出在北京舉行。電影界本月初傳出演員李政宰和鄭雨盛等人在北京與中國娛樂公司相關人士會面的事實。 演藝界期待中國的限韓令方針會發生變化。據觀測，中國國家主席習近平有可能出席今年10月末舉行的慶州亞太經合組織（APEC）首腦會議，因此有可能以此為契機解除限韓令。某演出企劃公司相關人士表示：“最近看到韓國藝人在中國的演出出現松動跡象，正在考慮如何攻占中國市場。”

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