龍山總統室淪爲“溝通不暢的象徵”留下的教訓. April. 17, 2025 07:32. . 16日上午，位於龍山總統室入口處的行政導引樓一派閒靜氣象。去年尹錫悅總統被停職之前，爲了參加總統室主管的各種會議或活動，前來領取訪問出入證的人排起了長隊。尹錫悅被罷免後，懸掛在龍山總統室正門的鳳凰旗降了下來，位於辦公樓一層、呈現尹錫悅活動照片的電子屏幕也關停了。辦公樓正面掛着的“再次，大韓民國！新的國民國家”的橫幅讓人感到黯然失色。 隨着下屆大選候選人表示當選時不會去龍山，事實上“龍山時代”時隔3年終告結束。在安保上擔心辦公樓弱於防範竊聽和監聽的同時，尹錫悅宣佈緊急戒嚴危機在軍隊合圍龍山的地理位置上受到了不小的影響，這一點也成爲了名分。 總統室內外甚至出現了“我們是拆遷戶”的說法。部分“偶然公務員”選擇重返黨內或參加選舉團隊，沒事可做的職員只能堅守崗位或在辦公樓周圍散步，據說每天能走滿3萬步。 就在3年前，尹錫悅開啓龍山時代，表示“將走出象徵帝王式總統制的青瓦臺，與最高知識分子近距離面對面工作”。他還聲稱“把青瓦臺還給國民”，開放了青瓦臺。他宣傳稱，將在總統辦公室擺上圓桌進行溝通，並在同一層安排首席室等，隨時進行討論，還表現出了將通過門口採訪等方式與代表國民的記者進行溝通的意志。 然而，尹錫悅的這種初衷未能實現。溝通只是名義上的，遷移龍山的決定與尹錫悅夫婦對巫俗信仰的信任不無關係，引發了“巫術爭議”。尹錫悅在沒有與幕僚們溝通的情況下，與“忠巖派”等少數人商議，宣佈了反憲法的緊急戒嚴。門口採訪在事與願違、出現令他不爽的問題後，僅僅61次就被廢除。曾是溝通象徵的龍山，因爲尹錫悅的獨斷和獨斷，成了溝通不暢的象徵。 總統室遷移到龍山後，浪費了國民的血汗稅金。尹錫悅在2022年3月當選人時期申請了496億韓元的預備費，並斷言“很多人說是1萬億韓元、5000億韓元，這是沒有根據的”，但據國會預算政策處透露，截至去年共投入了832億韓元。有人主張，如果加上聯合參謀本部的遷移費用，將達到數千億韓元。 各黨的大選候選人大部分主張迴歸青瓦臺或遷移世宗而不是去龍山。但是，正如此次所看到的，如果每次政權交替，總統室就要更換，只會反覆出現混亂和浪費血汗稅的現象。總統室的遷移不是由大選候選人個人的判斷，而應由在各黨的中長期計劃或遠景規劃下，通過收集國民輿論的社會公論化委員會等來決定。希望從尹錫悅政府那裏得到教訓，換掉總統辦公室的地理位置並不意味着政府就會成功。大選第二天就任的下屆總統如果不去龍山，就應該在青瓦臺或政府首爾大樓等設立臨時辦公室後，慎重決定搬往哪裏。

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