擴招一年後放棄，“三重奏”成爲現實……助長病痛的庸醫政策. April. 17, 2025 07:32. . 據悉，教育部確定2026學年度醫科大學（醫學院）招生人數凍結在擴招之前3058名的方案，並將於17日公佈。教育部上月初以醫大學生“全員返校”爲條件，提議“增員X名”，並宣佈如果不返校，將按計劃招錄5058名。但是，雖然目前醫大學生的返校率低於30%，教育部還是撤回了擴招。當初沒有承受擴招的餘力，卻像討價還價一樣提出條件，結果“空手”凍結了名額，真是丟盡了臉面。 教育部提出有條件撤回擴招方案後，全國40所醫科大學的學生幾乎全部登記。這雖然避免了大批學生被開除學籍的事態，但集體罷課現象仍在持續。高麗大學向本科三四年級的125名學生通報了留級，延世大學也確定了本科四年級的48名學生留級。此外，大多數醫科大學的留級決定時限將於本週到期。政府表示，如果確定撤回擴招，返校率會有所提高，但學生們普遍認爲，要堅持到新政府上臺爲止。明年預科一年級有三個年級同時上課的最糟糕“三重奏”很有可能成爲現實。 如果本科四年級學生集體留級，明年新醫生的培養也會出現問題，醫生人力難只能加重。以前每年培養出3000多名新醫生，但今年只有269名。從醫大學生到專業醫生的醫務人員培養體系也將受到嚴重打擊。結果，由於草率的醫科大學擴招政策，擴招在一年後就放棄，醫生反而不足，醫生培養體系也變得病入膏肓，哪有這樣的庸醫政策。 醫療界認爲，本月是減少“三重奏”損失的最後機會。也就是說，即使爲時略晚，醫大學生也要重返課堂，這樣才能保證24、25級學生連續半學期接受教育。如果“三重奏”成爲現實，不僅是教育，連修煉也要在惡劣的環境下接受，畢業後還要進行激烈的就業競爭。這次事件的處理要交給前輩醫生，學生們要回到學校。據說，一些醫科大學爲了防止集體留級，即使沒有好好上課，也會睜一隻眼閉一隻眼。沒有受過良好教育的醫生只會危害國民健康。在嚴格執行校規的同時，還要保障返校學生進行充實的教育和修煉。

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