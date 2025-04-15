李在明發表首個大選公約，打造人工智能基本社會……“向人工智能投資100萬億韓元”. April. 15, 2025 07:46. by 安圭永記者、金成模記者 kyu0@donga.com、mo@donga.com. 共同民主黨前代表李在明14日作爲今年大選的第一個公約表示：“將開啓人工智能投資100萬億韓元的時代。”在美中關稅戰爭激化的情況下，李在明把擴大對人工智能等尖端產業的國家投資作爲一號大選公約。 當天是李在明宣佈參加大選競選後第一個公開日程，他造訪了國內人工智能半導體創業公司“Furiosa人工智能”。李在明表示，“政府想成爲民間投資的引水，將人工智能相關預算增加到超越發達國家的水平”，表明了100萬億韓元的投資構想。他還說：“將確保至少5萬個以上的人工智能核心資產圖形處理器（GPU），並積極支援人工智能專用神經網絡處理器（NPU）的開發和實證。” 韓國政府去年曾表示將在今後4年內建立65萬億韓元的民間人工智能投資基金，每年確保1萬個GPU，而此次則是承諾將擴大規模，投資100萬億韓元，確保5萬個圖形處理器。據政府透露，目前國內擁有的圖形處理器有2000個左右。政府爲了明年的人工智能基礎設施建設，已經安排了1.8萬億韓元的預算。 李在明方面就人工智能投資財源籌措方案表示：“將建立國民、企業、政府、年金基金等參與的國民基金。”即通過李在明上個月發表的培養“韓國英偉達”的國民財富基金構想，大幅擴大人工智能投資。 國民力量黨批評稱：“這是李在明的大莊洞式國家主導的產業投資公約。”該黨院內代表權性東表示：“國民已經通過大莊洞、柏峴洞（開發特惠）疑惑體驗了李在明式投資開發模式的實體。雖然提出了公共主導，但只有‘火天大有’‘天火同人’等特定勢力獲得了天文數字般的特惠。”

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