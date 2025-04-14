“救命啊”，壹半身體埋在土裏堅持13個小時的挖掘機司機獲救. April. 14, 2025 07:44. by 光明=李景振記者 lkj@donga.com. “身體有壹半被埋在土裏，甚至還有進壹步坍塌的危險，妳挺過來了。” 因11日發生的京畿光明市新安山線地下隧道施工現場坍塌事故，被埋的挖掘機司機金某（28歲）於12日上午4時27分左右獲救。這距離他被隔離在地下30米處已經過了13個小時。救助金某的京畿道特殊應對團消防尉趙炳柱（45歲•音譯）對《東亞日報》表示：“帶著我的家人被埋在土的緊迫感，拼命想救金某。” 據京畿消防災難本部透露，11日下午3時13分左右，地基坍塌後，下午5時16分左右傳來了金某高喊“救命”的聲音。由於周圍的噪音和大範圍的坍塌面積，消防隊員們很難確定金某的位置。泥土等泥沙物也不斷湧出，威脅到了安全。 消防隊員們集中於金某的聲音和行蹤，成功確認了金某的位置。金某在發現初期意識非常明確，甚至可以與救助隊通電話，但是隨著時間的流逝，身體狀況急速惡化。 趙消防尉在晚上9時53分左右把吊繩吊在身上，走向了金某被埋的地下。被埋地點到處是鋼筋和H梁結構物，而且因泥沙物，有可能進壹步崩塌。用起重機逐壹吊起5、6個超過200公斤的頂板的同時，用鐵鍬和鋤頭小心翼翼地切斷電線，向金某靠近。 消防隊員們立即從構築物的縫隙中看到了金某戴的白色頭盔。隊員們發現金某時，他的下身正被埋在土堆裏。如果突然舉起壓在金某腹部等部位的鋼架結構物，有可能會受到沖擊，因此慢慢拆除結構物。趙消防尉表示：“當時金某雖然出現了脫水癥狀，但是有意識”，“為了不讓其不失去意識，壹直進行了‘幾歲、住哪裏、有女朋友嗎’等日常對話。” 救助隊於12日淩晨1時26分左右為金某輸液並蓋上毛毯，還給金某準備了巧克力牛奶，防止其體溫下降和出現低血糖癥狀。隊員們最後拆除了金某下半身的土石和鋼架結構物後，於淩晨4時27分左右乘坐起重機進行了救助。據悉，金某因多發性壓迫損傷、鎖骨骨折、脫水等癥狀被送往亞洲大學醫院接受治療，目前沒有生命危險。 京畿消防災難本部因擔心進壹步崩塌而暫時中斷的、搜索浦項制鐵E&C所屬的50多歲勞動者的救援工作也於13日下午2時10分重新開始。消防相關人士表示：“預計救援工作需要相當長的時間。”

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