“不瞭解特朗普的意圖，貿然指揮關稅政策”……盧特尼克飽受批評. April. 10, 2025 07:40. by / /. “沒有一貫性、自以爲是……盧特尼克在不知道總統心思的情況下指揮貿易政策。” 美國總統特朗普的關稅政策引發全球股市暴跌等不少副作用，受到了批評，外界對於主管該政策的美國商務部長盧特尼克（64歲）的擔憂也在加大。屬於白手起家型企業家的盧特尼克一貫採取粗暴、壓迫的行動和發言，有時甚至越權，白宮參謀和經濟界相關人士對此非常不滿。《華爾街日報》認爲，很多人認爲他是“出爾反爾的自以爲是者”“難以信任的談判對象”等。 據《紐約時報》報道，商務部是年預算110億美元（約合16.5萬億韓元）、員工5.1萬名的“恐龍部門”。盧特尼克的一舉一動不僅對美國經濟，對全世界也勢必會引起軒然大波。英國《金融時報》8日報道稱，特朗普也擔心盧特尼克的舉動，並委託相對溫和傾向的財政部長貝森特代替盧特尼克與日本進行關稅談判。 ● 因出爾反爾、搖擺不定的行爲，批評之聲四起 據《華爾街日報》報道，最近與盧特尼克會面的10多名財界和白宮有關人士認爲，盧特尼克頻繁改口、政策不透明、行動搖擺不定等，問題多多。農業界消息靈通人士透露，盧特尼克在上個月的面談中曾對自己表示：“對於美國國內生產困難的芒果，將推進免除對等關稅的方案。”但在2日宣佈對等關稅時，芒果不在例外商品之列。 盧特尼克在與能源業界相關人士面談時表示“原油不能作爲對等關稅例外品種”。原油卻在2日被指定爲關稅豁免品種。 據悉，盧特尼克還向日方表示，將幫助日本鋼鐵企業新日本製鐵收購美國鋼鐵公司，但在特朗普強調“不允許出售美國鋼鐵公司”的立場後，盧特尼克立即抽身事外。 還有人批評，盧特尼克介入移民政策等並非自己負責的業務領域。據悉，盧特尼克介入了只要交納500萬美元（約合72.5億韓元）就能獲得美國永久居住權的“金卡”制度的研究。另據《華爾街日報》報道，盧特尼克還在積極鼓吹吞併丹麥格陵蘭島、恢復巴拿馬運河控制權、合併加拿大等特朗普的擴張主義基調。 據悉，白宮參謀們因盧特尼克最近在直播採訪中談及尚未討論的“廢除國稅局”而大爲驚慌。據悉，之後盧特尼克被下達了“剋制電視訪談”的指示。 ● “9·11”倖存者……向希拉里捐款等政治野心很大 盧特尼克曾擔任華爾街著名投資銀行坎特菲茨傑拉德首席執行官。他1961年出生於紐約州長島的一個猶太家庭，10多歲時因母親患乳腺癌、父親遭遇醫療事故而失去雙親。在賓夕法尼亞州哈佛福特大學完成經濟學學業後，他作爲基層職員進入坎特菲茨傑拉德公司，後來晉升爲首席執行官。 坎特菲茨傑拉德的辦公室位於2001年9·11恐怖襲擊時倒塌的紐約世界貿易中心。盧特尼克當時不在辦公室，躲過了這場災難。但包括曾在同一公司工作的弟弟蓋裏在內，共有658名職員死亡。之後他成立了以公司名字命名的救助基金，並支援了1.8億美元（約2700億韓元）。 據悉，盧特尼克與特朗普的共同點是出生於紐約州的企業家，雙方意氣相投。2008年，他作爲評委出演了特朗普過去主持的真人秀《學徒》。 盧特尼克的政治野心也很大。特朗普當選總統後，接連有報道稱，盧特尼克希望擔任財政部長，與貝森特發生了多次衝突。

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