特朗普按下相互關稅“核按鈕”. April. 10, 2025 07:40. by 李棟勛記者、李世亨記者 dhlee@donga.com. 美國開始對包括韓國在內的57個國家征收相互關稅。隨著對中國強行征收104%的關稅，韓國等亞洲股市暴跌，韓元價值也跌至2009年金融危機以來的最低值。116年來最高的美國關稅率和美中之間爆發“經濟核戰爭”的恐懼給市場帶來了僅次於金融危機的沖擊。 韓國時間9日下午1時1分，美國政府開始對韓國追加征收15%的個別關稅，加上之前適用的基本關稅（10%），使總共25%的關稅率成為現實。從當天上午開始動搖的韓國綜合股價指數在征收關稅後擴大了跌幅，比前壹日下跌1.74%，以2293.70點收盤。以收盤價為準，這是自2023年10月31日（2273.97）以後，時隔1年零5個月再次失守2300點大關。 由於對關稅協商取得進展的希望，前壹天呈現出6%左右暴漲趨勢的日本日經平均股價暴跌3.93%，臺灣加權指數呈現出超過5%的下跌趨勢。 匯率也出現了波動。韓元兌美元的匯率比前壹天上漲0.74%（10.9韓元），以1484.1韓元收盤。突破心理防線1470韓元，以收盤價為準，創下了自2009年3月12日（1496.5韓元）以來的最高值。據分析，美國以韓國時間為準，當天下午1時1分全球相互關稅生效後，隨著風險資產回避心理的加強，韓元價值暴跌。 特別是隨著美中矛盾的加深，亞洲金融市場因擔心會發生“經濟核戰爭”而受到了直接打擊。當地時間8日，美國總統特朗普在華盛頓國立建築博物館舉行的全國共和黨議會委員會（NRCC）活動中聲稱，“雖然有可能認為104%是荒謬的，但中國對很多美國商品征收了100%、125%的關稅。”美國副總統JD萬斯此前在接受福克斯新聞臺采訪時表示：“美國向中國‘農民（peasants）’借錢，來購買中國農民制造的東西”，引起了中方的憤怒，美中矛盾不斷升級。 全球經濟巨頭們的危機警告聲也越來越大。世界最大的對沖基金橋水基金（Bridge Water Associates）的創始人達裏歐表示，“此次事件已經超越了單純的關稅戰爭。這是壹生中可能只會經歷壹次的貨幣、政治、地緣政治學秩序的崩潰。”

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