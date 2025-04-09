美國學者：“美中相互依存……不會用戰爭自取滅亡”. April. 09, 2025 07:47. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 國際政治學界著名學者、美國哈佛大學行政研究生院教授格雷厄姆·艾利森（85歲，照片）認爲，雖然不能排除美國和中國的關稅紛爭演變成戰爭的可能性，但考慮到兩國在多個領域處於相互依存關係，戰爭並非必然。不過他也警告，如果兩國政府選擇“競爭”而不是“合作”，將會發生歷史上最激烈的“修昔底德陷阱”。 據香港《南華早報》報道，艾利森當地時間6日出席在哈佛大學舉行的中國論壇，一再強調兩個強國在經濟、金融、氣候等主要領域是相互依存的。 他表示，冷戰時期面臨核戰爭威脅的美國和蘇聯也因恐懼“相互破壞”而避免了極端矛盾，這一教訓也適用於現在的美國和中國。但儘管如此，如果兩國選擇競爭，雙方都會陷入巨大的困難。 修昔底德陷阱源於公元前5世紀爆發伯羅奔尼撒戰爭的希臘城市國家斯巴達和雅典的對立。當時希臘最強的斯巴達被迅速崛起的雅典陸續搶走資源和人才後，展開了戰爭。經過血戰，兩個國家全部沒落，漁翁得利的馬其頓佔據了整個希臘。 以當時記錄這一過程的著名歷史學家修昔底德的名字命名，原有霸權國家和新興強國的對立演變成戰爭的過程被稱爲“修昔底德陷阱”。艾利森在2017年的著作《預定的戰爭》中，將現有霸權國美國和新興強國中國的矛盾比喻爲這一矛盾。 不過，最近兩國的矛盾正在日益激化。美國總統特朗普7日表示，將對中國徵收104%的關稅。美國副總統萬斯3日在福克斯新聞臺不加掩飾地指責中國稱：“我們從中國‘鄉巴佬’那裏借錢買東西。那個東西是中國鄉巴佬製造的。” 中國官方英文報紙《環球時報》8日批評說：“這是令人震驚的發言。”中國外交部同一天也指出：“美國副總統說出這樣無知又缺乏禮貌的話，令人詫異，也感到悲哀。”

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