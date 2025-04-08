李在明也一定要遵守“我要反省”這句話. April. 08, 2025 07:22. . 憲政史上第二次彈劾總統的4月4日，光化門和平而平靜，使之前的混亂和矛盾黯然失色。大部分平凡的人迫切地等待罷免這一理所當然的結果，渴望回到被奪走4個多月的日常生活。 共同民主黨代表李在明在憲法法院罷免尹錫悅總統後發表的緊急聲明中表示：“現任總統第二次被彈劾是不能再發生的大韓民國憲政史上的悲劇。包括我自己在內的政界都應該深刻反省，痛感責任。”他在當天下午召開的共同民主黨議員全體會議上也表示，“現在不是結束，而是開始”，囑咐議員們注意言行。 正如他所說，現在不是共同民主黨陶醉於勝利感的時候。憲法法院在罷免尹錫悅的同時，也指出了國會的責任。憲法法院代理院長文炯培在朗讀判決書要旨時，望着國會法制司法委員長、共同民主黨議員鄭清來，接連朗讀了“在野黨罕見地多次彈劾”“單方面通過政府反對的法案”“憲政史上在野黨首次單獨表決預算”等。 判決書說：“難以認爲被告（尹錫悅）和國會之間的對立屬於單方面的責任，這是應基於民主主義原理得到解決的政治問題。”判決書還指責雙方說：“國會應該尊重少數意見，在與政府的關係中，以寬容、剋制爲前提，通過對話和妥協得出結論；被告也應該尊重國會作爲協治對象”。 主審法官鄭亨植也通過補充意見強調了立法限制國會發起彈劾案次數的必要性。法院表示，當然最大的責任在於未能在制度框架內解決矛盾的尹錫悅，同時也明確追究了將矛盾推向這種地步的在野黨的責任。 這種情況下，李在明首先表示“將反省並痛感責任”，這看來是值得肯定的。筆者也希望提前大選過程中一定要遵守這句話、切勿忘記。 共同民主黨內部已經出現了似乎已經掌握政權的特有的傲慢放肆的樣子。有議員在製作“紀念彈劾尹錫悅”毛巾，也有“精神勝利”的強硬親李在明派議員表示，“多虧我們接連彈劾，才能提前罷免尹錫悅”。國會議長禹元植提議修憲後，樑文錫議員說，“給狗吧”“拜託閉嘴”。鄭清來議員說，“停止玩國會議長遊戲”。連對國會議長最起碼的禮儀和尊重都沒有。也是，因爲憲法法院指定的彈劾宣判日晚於自己計算的日子，所以有人聲稱要史無前例地彈劾憲法法官，威脅要彈劾國務委員來阻止國務會議，對於這樣的政黨而言，這種程度也許還只是小菜一碟。 此前，對於黨內強硬派的惡言和暴走，李在明代表一直保持沉默，事實上一直是表示贊同的。黨內相關人士說，“分演了‘紅臉’和‘白臉’角色，現在這種藉口也要行不通了。現在，李在明代表應該負責維護作爲授權政黨的品位。因此，即使困難也要爲實現非正常的正常化做出貢獻。

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