增員較多的地方醫科大學最低合格分數線下降1.11級. April. 07, 2025 07:18. by 崔예나 yena@donga.com. 據調查，在2025學年度高考（大學入學考試）中，招生人數大幅增加的地方醫科大學的合格分數有所下降。地區人才選拔合格分數也下降了。6日，據鐘路學院對公開2025學年度高考結果的建陽大學、高神大學、全南大學、朝鮮大學等4所地方醫科大學的合格分數進行分析的結果顯示，可以與去年相比的保送生簿科目和學生簿綜合擇優錄取14個中，有11個分數有所下降。 在學生簿科目擇優錄取中，地區人才擇優錄取內審平均合格分數從2024學年度的1.21級下降至2025學年度的1.44級。平均合格分數下降幅度最大的建陽大學醫學院地區人才選拔從1.20級下降到了1.66級。最低合格分數線從1.26級降至2.37級。 在4所地方醫科大學的7個定期招生中，合格分數都比前壹年有所下降。朝鮮大學醫學院地區機會均衡擇優錄取合格分數為81.33分。這比2024學年度地方醫科大學定期地區人才錄取平均合格分數（97.5分）低16分以上。鐘路學院代表林成浩（音）表示：“高考第3、4等級大學應該合格了。” 另外，如果因罷免尹錫悅前總統而提前舉行大選，小學、初中、高中放假或裁量休息日將減少壹天。有預測稱，在提前大選日很有可能是6月3日的情況下，原定於當天進行的韓國教育課程評價院主管的高考6月模擬評價也將變更實行日期。

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