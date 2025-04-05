隨著“彈劾迷霧”的消失，匯率驟降……時隔壹個月跌至1430韓元左右. April. 05, 2025 07:15. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 隨著對前總統尹錫悅的罷免決定，部分政治不確定性被消除，韓元兌美元匯率時隔壹個月跌至1430韓元左右。國內股市反復漲落，呈現出過山車行情，但由於擔心美國提高半導體關稅，下跌了近1%。 4日，在首爾外匯市場，韓元兌美元匯率比前壹天下跌32.9韓元（韓元升值），以1434.1韓元收盤。以下午3時30分收盤價為準，這是自2月27日（1433.1韓元）以後，時隔壹個多月再次突破1430韓元大關。 由於擔心美國經濟蕭條，美元價值下降，憲法法院引用對尹錫悅前總統的彈劾，匯率進壹步下降。衡量美元對主要六國貨幣的美元指數比前壹日下跌2%以上，跌至101.26。 韓國綜合股價指數（KOSPI指數）受美國關稅炸彈的影響，外國人開始凈拋售，比前壹天下降了1.46%，以2450.49出發。但是在憲法法院宣判之前轉換為上升趨勢，在憲法法院宣判途中突破了2500點。受美國總統唐納德•特朗普表示不久後將對半導體征收品種關稅的影響，外國人拋售勢頭增強，憲法法院宣判後下降幅度擴大到1%。收盤時，降幅減少，比前壹天下降0.86%，以2465.42收盤。KOSDAQ（創業板）收盤時比前壹交易日上漲0.57%。 另外，副總理兼企劃財政部長官崔相穆當天繼宏觀經濟•金融懸案座談會（F4）後，又召開了經濟關系長官會議。在當天的會議上，韓國政府表示“今後兩個月裏，經濟部門將成為壹個團隊，全力穩定地管理經濟，堅守國家信譽”，表示將致力於國會通過4月份的追加更正預算（追更）案。

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