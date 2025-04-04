71歲考入專科大學……“即使世界改變，也活得下去”. April. 04, 2025 07:21. by 崔예나 yena@donga.com. “在期待已久的入學典禮那天，成為監護人的女兒抱著壹束小花前來祝賀。真是，就算世界改變了，也活得下去。”這是上個月以25屆入學新安山大學兒童保育系的全景子（71歲）寫的文章的壹部分。 全某小時候因為家境貧寒，沒能上初中和高中。直到把子女都養大成人退休，才想起小學時壹位老師說的話。“妳的文章寫得真好。” 從那時起，全某開始寫作。還出了兩本詩集。她獲得了2021年韓國文學年度作品獎、2023年大韓文人協會京畿分會鄉土文學獎銅獎等。 她還在繼續學業。初中畢業鑒定考試結束後，通過水原啟明高中運營的2年制教育課程，體會到了學習的樂趣。全某說：“雖然不是自己放棄的，但是因為沒有學習經驗，在生活中流下了很多委屈的眼淚”，“為了不後悔，雖然有點晚，但還是努力學習了。” 大齡學生全某很想向地區社會捐贈才能。於是她考上了新安山大學兒童保育系。系主任洪恩淑表示：“全某雖然考上了其他4年制大學的文藝創作系，但是為了學習兒童的發展，給孩子們讀適合不同時期的書，所以選擇了我們大學。” 全某居住在京畿華城市東灘。有課的時候她會坐公交車和地鐵到安山市學校。上個月，全某患了2周的重感冒，但沒有缺課。 全某說：“如果努力學習，取得保育教師資格證後給孩子們讀書，余生就會更加幸福”，“因為孩子們就是國家的未來。”全某補充說，“非常期待在MT等校園生活中可以享受的浪漫。” 最近，專科大學有很多像全某壹樣，雖然年紀很點大，但為了實現夢想而入學的學生。韓國專科大學教育協議會會長金英道（音）表示：“與年齡無關，為了挑戰第二人生的學生，專科大學將作為高等職業教育機關發揮重要作用。”

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