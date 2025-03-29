車維德：“韓美同盟面臨安靜的危機……只有舉行大選才能解決政治危機”. March. 29, 2025 07:16. by 紐約=常駐記者林宇善、李基旭記者 imsun@donga.com、71wook@donga.com. 有人擔心，強調“美國優先主義”的美國特朗普第二屆政府和因彈劾政局而陷入領導力空白的韓國之間，尚未暴露的危機正在加深。 美國韓半島問題專家、戰略國際問題研究所韓國客座研究員車維德（維克托·車，照片）當地時間27日在與前美國駐韓大使馬克·利珀特、《華盛頓郵報》日本東京分社社長米歇爾·李藝希（音）、《華爾街日報》首爾分社社長蒂姆·馬丁以“韓國的未來會如何”為主題的在線對話中表示，“雖然沒有人如實談論，但現在韓美同盟正處於‘安靜的危機’中”，擔心韓國的領導力空白正在加劇危機。他認為，最近韓美兩國沒有高層接觸、特朗普第二屆政府施壓關稅、最近訪問亞洲的美國國防部長赫格塞思沒有訪韓等，都表現出了韓美同盟的危機。 車維德還表示：“韓國的政治危機和街頭示威，如果不進行選舉（大選）就無法解決。”他預測，如果憲法法院對尹錫悅總統的彈劾審判作出駁回或退回的決定，尹錫悅重返政壇，這一危機將更加嚴重。 他分析稱：“（尹總統一旦復職）韓國將會出現街頭示威持續等最壞的情況。”他認為，國民力量黨也將尹錫悅視為“受損資產”，準備下次選舉，因此即使他回歸也很有可能淪為“跛腳鴨（權力流失）”。 車維德提到曾多次強調“駐韓美軍應該集中力量保衛韓國防禦中國”的國防部政策副部長候選人埃爾布裏奇·科爾比，並分析稱，“這種情況下，韓國在戰略靈活性、防衛費分攤額特別協定等方面幾乎可以肯定會受到（美國的）壓力”。 李藝希認為，最近美國將韓國指定為“敏感國家”引發一系列混亂，“如果不是（韓國）沒有明確的國家首腦，就不會發生這種混亂。韓國的政治危機導致了如何應對美國的信心不足”。24日，現代汽車集團宣布210億美元（約31萬億韓元）的投資美國計劃，也有人認為現代汽車集團屈服於美國的貿易壓力。 對於關稅等美國的貿易壓力是否會影響韓國選舉的提問，馬丁分析說：“如果美國看起來具有攻擊性，共同民主黨方面可能會獲得反射利益。”

한국어