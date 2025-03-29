史上最嚴重山火，149個小時後“撲滅主要火情”. March. 29, 2025 07:16. by 義城=明民俊記者、李基旭記者 mmj86@donga.com、71wook@donga.com. 25日從慶尚北道義城開始擴散到5個市郡的歷代最嚴重的山火，在起火149個多小時後被撲滅。 山林廳中央山火防止對策本部28日下午5點表示，從盈德和英陽開始，慶北5個市郡的山火主火滅火工作已經結束。火災發生一周後，火勢才被撲滅。前一天下午晚些時候，一場短暫的雨淋濕了風前燈火的森林，使不知停歇不斷擴散的山火停了下來。 據山林當局透露，從前一天下午開始，慶北山火受災地區的義城、安東、青松、英陽、盈德等5個市郡下了1-3毫米的小雨。由於降雨量少，看似對撲滅山火沒有太大幫助，實際上成了滅火工作的堅實後盾。短暫的降雨大大降低了火花飛濺的“非氧化”危險。對滅火工作的核心裝備直升機的運用也起到了很大的幫助。雖然是少量的雨，但消除了妨礙滅火直升機精密噴射的煙霧。受降雨影響，氣溫比前一天下降10℃以上和風速下降也起到了主要作用。山林當局乘勢徹夜提高工作效率，以前一天下午6點為基準只有63.2%的5個市郡的平均滅火率當天上午7點上升到了85%。 面臨轉換局面的山林當局沒有錯過機會。當天上午日出的同時投入了88架直升機、695臺滅火裝備、5587臺滅火人力等啟動裝備。通過這些措施，中午的滅火率達到了94%，下午接連成功撲滅了盈德、英陽山火主要火情。 慶南山清山火不易撲滅。以當天中午12時為準，滅火率為93%，雖然比前一天下午7時（81%）有所上升，但進入下午後，隨著強風襲來，各地因火災再次發生火災。智異山國立公園區域的受災面積比前一天的40公頃翻了一番，達到80公頃。山林當局在距離天王峰4.5公裏的地點構築了防火線，正在全力守護天王峰。 對於歷代最嚴重的山火事態，美國也表示了哀悼。美國國務院發言人塔米·布魯斯當地時間27日在聲明中表示：“對韓國東南部地區持續的山火造成的悲劇性人員傷亡和廣泛損失表示衷心的哀悼。美國在這個困難時期與同盟國站在一起。駐韓美軍也做好了滅火和對受災地區的支援的準備。”

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