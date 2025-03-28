特朗普“對所有進口車征收25%關稅”……不能只讓企業奔走. March. 28, 2025 07:28. . 美國總統特朗普宣布，從4月3日起對所有進口汽車和核心零部件征收25%的關稅。繼鋼鐵、鋁之後，汽車是第二撥征收高額關稅的產品。汽車和汽車零部件在對美出口產品中排名第一和第三，因此，不僅是相關產業，韓國經濟整體也將受到相當大的打擊。被特朗普稱為“解放日”的4月2日，還預告將征收對等關稅，源自美國的貿易戰爭正在走向頂點。 特朗普26日宣布征收汽車關稅，並表示“具有永久性、百分百確定”，明確表示無意撤回。他還再次強調：“此次措施將給美國經濟帶來工作崗位和財富，是一件令人興奮的事情。如果在美國制造汽車，就沒有關稅。”這再次明確了在美國生產是唯一的解決方法。 韓國國內汽車產業將遭受直接打擊。因為對美國市場的依賴度很高，占汽車出口總量的一半。據推算，如果征收25%的關稅，韓國產汽車的價格競爭力將下降，年出口將減少9萬億韓元以上。將90%的生產量出口到美國的韓國通用汽車有可能撤出，宣布大規模對美投資的現代汽車集團也需要時間擴大當地生產，因此短期負面影響不可避免。 更大的問題是，關稅沖擊不僅局限於整車企業，還會波及數千家合作企業等。很多人擔心，發動機、變速器、動力總成等核心汽車零部件將被列入關稅對象，既是根基產業，又是中堅、中小企業占大多數的零部件業界將遭受致命傷。如果25%的關稅加上對韓國的對等關稅，沖擊只能加倍。關稅炸彈將超越出口減少，擴大為韓國制造業的整體危機。 現代汽車會長鄭義宣26日在美國新工廠竣工儀式上表示：“關稅是國家和國家的問題，因此一家企業的投資很難大幅改變關稅政策。”隨著國務總理韓德洙的復職，重新整頓了貿易指揮塔，政府應盡快主導對美協商。在單場勝負無法解決的關稅戰爭中，只有民官以“韓國團隊”行動起來，才能找到突破口。

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