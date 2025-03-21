大西洋同盟的終結，加劇的印太軍備競賽. March. 21, 2025 08:22. . 澳大利亞副總理兼國防部長理查德·馬爾斯當地時間2月7日在美國華盛頓會見了美國國防部長赫格塞思。澳大利亞2021年9月與美國和英國簽署安全聯盟“奧庫斯”（美英澳三邊安全夥伴關系）協議，決定最多購買5艘美國產核動力潛艇。由此，馬爾斯此訪中支付了決定給美國的30億美元（約4.5萬億韓元）中的5億美元（約7500億韓元）。 簽署奧庫斯時，美澳領導人是前總統拜登、前總理斯莫裏森。如今美國總統換成了特朗普，澳大利亞總理換成阿爾巴尼斯，盡管政權交替，兩國軍事合作依然堅定不移地推進。牽制中國的共同目標非常堅定。 二戰結束後維持了80年的美國和西歐的“大西洋同盟”，以特朗普再次執政和烏克蘭戰爭為契機，正在進入一種解體程序。特朗普在烏克蘭戰爭的終戰談判過程中，與西歐的長期敵國俄羅斯關系密切，比執政第一期更強烈地要求歐洲增加防衛費。 歐洲也高呼“安保自強”，與美國保持距離。雙方懷著在世界大戰中一起打敗納粹德國的極權主義、戰後蘇聯共產主義的自豪感，團結在了一起。但是，曾經在“金錢”和“力量”理論面前堅固的同盟，正在面臨消失在歷史中的危機。 其影響也在波及印度太平洋。美國之所以從歐洲抽身，是為了集中精力與中國展開霸權競爭。中國也表示要對抗這樣的美國，寸步不讓。區域內主要國家也熱衷於加強軍事力量。 首先，致力牽制中國不亞於美、澳的日本試圖加入奧庫斯。日本去年10月在澳大利亞舉行的奧庫斯三國海上演習時，作為觀察員參加了演習。前首相麻生太郎幹脆提議“在奧庫斯加上‘日本’（JAPAN），使其成為‘日奧庫斯（JAUKUS）’。” 臺灣18日也表示，將把國防預算從國內生產總值的2.5%增加到3%。今年夏天舉行年度“漢光”軍事演習時，幹脆假設中國2027年入侵，進行應對。據《中國時報》等臺灣媒體報道，這是臺灣首次明確“2027年”的具體時間，防範中國的軍事威脅。 在南中國海與中國鬧矛盾的菲律賓也在加強與美、日的軍事合作。三國首腦去年4月在美國華盛頓舉行史上首次面對面會談，今年1月也舉行了在線會晤。 對此，中國也於5日將今年的國防預算定為1.78萬億元人民幣（約356.5萬億韓元），比一年前增加7.2%。這比習近平主席執政第一年的2013年的7200億元（約144.2萬億韓元）翻了一番還多。 看到印太主要國家的這一舉動，更增對處於領導能力空白的韓國情況的擔憂。現在是各自生存和增強軍備成為“新常態”的時代。韓國的安保正在漂無定所。

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