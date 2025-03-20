李在明：“崔相穆要當心身體”……執政黨：“流氓說的話”. March. 20, 2025 08:36. by 尹多彬記者、權具龍記者 empty@donga.com、9dragon@donga.com. 共同民主黨代表李在明19日就代行總統職權的副總理崔相穆沒有任命憲法法官候選人馬恩赫一事表示：“這是玩忽職守罪的現行犯。任何國民都可以立即逮捕，希望他當心身體。”對於巨大在野黨代表針對代總統使用“逮捕”和“當心身體”等措辭，執政黨方面批評說：“這實際上是在向支持層煽動恐怖襲擊。”國民力量黨表示，“李代表才是煽動內亂罪的現行犯”，表示將研究法律措施。共同民主黨內部也有人指出，“這是不慎重的發言”。 ● 身穿防彈衣的李在明：“崔相穆要當心身體” 當天上午，李在明首次參加在首爾市光化門舉行的現場最高委員會會議，強烈批評了崔相穆。李在明此前以暗殺恐怖威脅為由，沒有參加場外集會等14日在光化門舉行的最高層會議。 因最近接到恐怖威脅舉報，李在明身穿防彈衣出現在會場。他在會議尾聲主動發表沒有原稿的即興講話。他說：“崔代理好像在這前面（政府首爾大樓）工作。代行總統職權的崔副總理幹脆把擾亂國憲行為當成了家常便飯。憲法法院法規定，如果確認違憲，有義務立即根據其宗旨進行處理，但他至今沒有做。從這一瞬間開始，任何國民都可以以玩忽職守的現行犯逮捕崔代理，希望當心身體。” 國民力量黨院內代表權性東在記者見面會上批評稱：“一瞬間還誤以為是像‘伊斯蘭國’這樣的恐怖分子說的話。這分明是煽動自己的支持者進行恐怖襲擊的非法恐怖煽動。李代表才是威脅罪的現行犯，以代總統為對象進行了威脅，因此是煽動內亂罪的現行犯。如果繼續對崔代理提出逮捕並表明危害意向，將考慮采取法律措施。” 保守陣營的下屆大選候選人也一致瞄準了李在明。前國民力量黨代表韓東勛表示：“這是流氓們說的話。”大邱市長洪準杓也表示：“不要鬧騰，不要再去監獄了。”前議員劉承旼說：“難道是在煽動狗女兒（李在明忠粉）逮捕代總統嗎?”改革新黨議員李俊錫說：“真沒禮貌。”國民力量黨議員安哲秀對去年遭到兇器恐怖襲擊的李在明說：“脖子被劃傷後，死了似的躺著。”對此，共同民主黨決定以損害名譽罪向警方告發安哲秀。 不過，共同民主黨內部也有人指出，李在明的講話超過了限度。一名再選議員說：“‘現行犯’的說法，國民們聽來可能話說得有點狠。” ● 共同民主黨認真考慮告發和彈劾崔相穆 以李在明的發言為開端，共同民主黨暗示對崔相穆提出彈劾案的可能性等，施壓力度達到了高潮。該黨還在討論以全體議員名義告發崔相穆的方案。該黨核心人士表示：“黨內對崔代理的憤怒越來越大，連慎重論者也達到了極限。” 政界分析認為，李在明對崔相穆直接展開攻勢，反映了憲法法院推遲彈劾案宣判日程的焦急。據悉，李在明當天在非公開最高委員會上表示，“為什麽憲法法院的決定不快點出來，一直推遲”，流露出郁悶的心情。據說，他還向黨最高委員們問道：“有人詳細聽到了憲法法院（評議）的情報嗎？” 不過，崔相穆方面表示，“將專註於穩定的國政運營”，表示不會應對李在明的攻勢。已經通過國務會議，決定在國務總理韓德洙彈劾案宣判之前保留對馬恩赫的任命，因此不會屈服於在野黨的壓力。 政府部分人士主張，在李在明講話“應該逮捕現行犯”的情況下，應加強對崔相穆的警衛。總統警衛處相關人士表示：“已經維持了應對多種情況的警衛體制。”據悉，崔相穆也沒有要求加強警衛。

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