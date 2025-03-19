哈薩比斯CEO：與人類壹樣聰明的AI將在5~10年內登場. March. 19, 2025 08:43. by 張恩智記者 jej@donga.com. 谷歌的人工智能（AI）組織“谷歌深度思維（DeepMind）”的首席執行官（CEO）德米斯•哈薩比斯（照片）預測說：“擁有與人類同等認知能力的AI將在今後5~10年內登場。”Chat GPT開發公司“開放AI”的CEO薩姆•奧爾特曼預測“將在較近的未來開發出來”，而哈薩比斯則提出了最早5年內登場的特定時間。 17日（當地時間），哈薩比斯CEO在英國倫敦谷歌深度思維總部召開媒體發布會，預測“今後5~10年內，很多AI功能將全面登場”，“將進入我們稱之為‘通用人工智能（AGI）’的階段。”哈薩比斯因開發預測蛋白質結構的AI“AlphaFold”並找到解決人類難題的突破口，去年獲得了諾貝爾化學獎。 哈薩比斯CEO評價道：“AGI是壹個能夠展現人類所有復雜能力的系統”，“現在的AI系統仍然很被動，還有很多無法做到的事情，因此還沒有達到AGI階段。” 同時，他還補充道，“要想達到目標（AGI），需要相當長壹段時間的研究。” 他指出“將現在的AI系統提升到理解現實世界脈絡的水平”是實現AGI的最大難關。雖然可以開發在圍棋等特定遊戲中自主完成作業的系統，但依然很難創造出理解同時發生眾多變數的現實世界的模型。 對於具有超越人類的智力能力的AI超智能（ASI)），他表示：“ASI將在AGI之後登場，預計會超越人類的智能”，“誰也不知道這壹劃時代的突破會在何時發生。” 但是，哈薩比斯對AGI登場時間的預測比其他大科技巨頭們預想的時間要保守壹些。此前，特斯拉CEO埃隆•馬斯克去年預測表示“AGI可能在2026年之前登場”，被稱為“開放AI的對抗者”的美國AI企業Anthropic CEO達裏奧•阿莫代預測稱，“幾乎在所有任務上優於大部分人類”的AI將在‘未來兩三年內’出現。”

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