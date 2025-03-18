研究：“韓國經濟活動人口從2030年開始減少……實現增長還需要82萬名勞動力”. March. 18, 2025 07:50. by 李文洙記者 doorwater@donga.com. 受老齡化等影響，預計韓國經濟活動人口將從2030年開始減少。據推算，到2033年為止，年均經濟增長率要維持在1.9%，需要新增的人力達82.1萬名。 韓國雇傭情報院17日公開的《2023-2033中長期人力供需展望》顯示，2023年至2033年經濟活動人口預計將增加24.8萬人，萎縮到了過去增幅的十分之一以下。經濟活動人口在2003-2013年間增加306.5萬名，在2013-2023年間增加309.5萬名。預計到2028年，就業者達到2881.3萬名的頂點，從翌年減少1.4萬名起，將轉為減少趨勢。2023-2033年間預計就業者增幅為31.2萬名，與2013-2023年間增加311.6萬名相比，僅為十分之一。 雇傭情報院分析說，要想支持產業研究院提出的長期經濟增長預測值（1.9%）目標，到2033年為止，勞動市場還需要增加82.1萬名就業者。經濟增長率要想達到1.9%，需要2954.9萬人，但考慮到老齡化等因素，預計只能供應2872.8萬人。 由於老齡化和照顧需求等原因，社會福利和保健業的就業者增加最多；受數字轉換等技術革新影響，預計軟件開發等方面也會增加。但是，隨著網絡化和平臺化等的推進，零售業、飲食、酒店業、批發及商品中介就業者將減少。另外，專家、白領等高熟練職業群中需要最多的人力，預計單純勞務職、服務職等中低熟練職業群中也會出現很大不足。 雇傭情報院表示，隨著老齡化加劇，產業轉換及勞動市場迎來重大的結構性轉換期，人力供需方面需要系統性應對。專家們建議，到2033年，15歲以上人口中65歲以上高齡層所占比重將超過30%，因此要鼓勵高齡者和女性、青年的雇用，並根據行業和職業制定針對性政策。世宗大學經營學系教授金大鐘（音）表示：“經濟活動人口減少是結構性問題，為了吸引不足的人力，政府和企業應該共同思考和合作。為了吸引外國留學生和高級人才，應該放寬滯留條件，為引進各產業量身定做的外國人才，制定移民政策等做後盾。”

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