關乎企業生死存亡的《商法》修訂案，在野黨只看“選票”敲著計算器. March. 17, 2025 08:21. . “修訂《商法》和廢除金融投資所得稅一樣，是有‘正確答案’的問題。像允許半導體產業每周52小時例外這樣沒有明確答案的問題很難，但像修改《商法》這樣有明確答案的很容易。” 記者上個月見到的共同民主黨核心議員被問到強行處理《商法》修訂案的背景時，作出了上述表示。他所說的“正確答案”應該是憲法法院贊成彈劾尹錫悅總統、提前大選成為現實時的“選票”。其核心要義是，像每周52小時問題這樣經營界和勞動界分成兩半的話題，難以輕易支持一方，但修改《商法》是站在相比企業占絕大多數的1500萬“螞蟻”一邊，因此沒有苦惱的余地。 共同民主黨代表李在明去年11月5日突然宣布廢除金融投資稅後，該黨支持率（以韓國蓋洛普為準）一周內上升了6個百分點。記者還記得，當時共同民主黨的一名領導層議員以受到鼓舞的表情說：“個人投資者們紛紛要求‘盡快處理與金融投資稅配套的《商法》修訂案’。” 這種背景下，《商法》修訂案13日終於跨過了國會的門檻。本來就面對特朗普第二期攻勢的企業，還要牽制海外行動主義基金，對此感到茫然若失。特別可能引進要忠實保護所有股東利益的“董事忠實義務”，董事會都表現出了非常緊張的樣子。某大企業高層人士透露：“現在社外董事聚集在一起，就會共享各自如何避免訴訟的經驗，以後連外國行動主義基金也以股東利益受到侵害為由提起訴訟，將避無可避了。” 共同民主黨議員李素永13日在全體會議上主張：“如果《商法》修訂案得到處理，消除‘韓國打折’，追求短期差價的行動主義基金進入的可能性將大幅減少。”但是，股價裏綜合了企業競爭力、業況以及政治、經濟等問題。即使《商法》修訂案得到處理，誰也無法擔任“韓國打折”就會自行消除、股價會上漲。 此外，由於行動主義基金本來就是“套利”群體，與股市估值水平直接相關不大。美國股市與韓國相反，有被高評價的傾向，但還是行動主義基金的故鄉。 當然，此前也有部分大企業通過物理分割等方式打小額股東的“後腦勺”。如果這種橫行霸道是問題，完全可能針對這一弊端進行“鑷子限制”，不加區分地全方位限制似乎是為了刺激螞蟻投資者茫然的“反企業情緒”。 三星和現代汽車早在2016年和2018年就從美國行動主義基金埃利奧特那裏分別收到了30萬億韓元和8萬億韓元規模的股東返還要求。最近，私募基金“MBK夥伴”收購Homeplus，只獲得短期收益後就申請企業破產重整，此事引發了“吃完就跑”的爭議。雖然經歷了幾次，但還是主動向行動主義基金敞開大門，這不是通過消除“韓國打折”的“升值”措施，而是近乎“降值”的措施。不可忽視，票再重要，共同民主黨的正確答案，對企業來說可能不是正確答案。

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