明太均特檢法被否……檢察機關應徹底調查尹總統夫婦疑雲. March. 15, 2025 10:16. . 代行總統職權的崔相穆14日對《明太均特檢法》行使了再議要求權（否決權）。其理由是，包括2021年以後實施的再補選、議會選舉、大選，明太均幹預疑雲及其調查過程中認知的事件等，特檢調查的對象過於龐大，違反了憲法上的明確性原則。崔相穆表示，由特檢負責維持對已進入審判的明太均公訴，也有違憲的可能性。 明太均接觸或幫忙做輿論調查的人士大部分屬於國民力量黨，也有被選為大選候選人的人物。這就是執政黨以黨論反對特檢法的原因。但是，撇開朝野政黨圍繞特檢法的攻防不談，尹錫悅總統夫婦介入公推的疑雲、昌原國家產業園區用地選定等幹預國政的疑雲等所謂的“明太均門”，都是必須查明的問題。 總統夫人金建希介入金映宣前議員公推的疑雲是從去年9月起提出的。此後，尹總統對明太均說“和（公推管理委員會）說了‘讓金映宣做吧’”的原聲錄音文件、金建希在議會選舉中就金映宣公推問題向明太均發送的“單數我也喜歡”的信息等接連被公開。還有人提出疑惑稱，以明太均在大選競選時為尹錫悅做輿論調查為代價，金映宣得到了公推。這意味著調查金建希的線索是充分的。 然而，檢察機關組建了專門調查組，似乎在忙碌地展開調查，對金建希卻沒有任何動作。也沒有對總統室和官邸等進行扣押搜查。難道不是放掉身體只抓羽毛嗎？ 不僅如此，檢方是否具有調查總統夫婦相關疑雲的意誌也令人懷疑。對於金建希被疑牽涉的德意誌汽車股價操縱事件，不斷有人指出調查不到位，連憲法法院就檢察機關是否為證明金建希的嫌疑而徹底收集證據也表示“多少有些疑問”。最近檢察機關對取消拘留尹總統的應對也令人失望。因此，在戒嚴事態相關機關中，出現了檢察機關信賴度最低的輿論調查結果，國民是信不過檢察機關的。如果檢察機關不正確調查尹總統夫婦的疑雲，最終除實行特檢外別無他途的輿論只能越來越大。

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