“特朗普和習近平6月‘生日月首腦會談’討論中…最快將於下月舉行”. March. 12, 2025 08:30. by 金喆仲 tnf@donga.com. 有預測稱，在美國和中國的貿易戰爭加劇的情況下，美國總統唐納德•特朗普和中國國家主席習近平的會晤有望在幾個月內舉行。但也有分析認為，兩國都希望在本國舉行會談等，兩國在場所問題上存在較大分歧，因此能否實現會談尚不明朗。 兩位領導人在特朗普二期政府上臺後尚未會面。兩國首腦在特朗普總統再次執政之前的今年1月17日進行了通話。特朗普總統上月10日在接受《福克斯新聞》采訪時表示，“就任後與習近平主席通了電話”，但沒有公開具體時間。 《華爾街日報》10日報道稱，特朗普二期政府正在討論今年6月在美國舉行會談的方案。《華爾街日報》報道稱，特別是特朗普總統和習近平主席都出生於6月，因此兩國首腦在“生日”當月舉行會談具有重要意義。 相反，中國希望特朗普總統訪問中國舉行會談。分析認為，這是因為擔心如果習近平主席前往美國，可能會映現出中國在特朗普總統的關稅壓力下屈服的樣子。特朗普總統上月20日在回答記者“今年是否會訪問中國”的提問時表示，“收到了（來自中國方面的）邀請”，提到了訪問中國的可能性。 如果舉行會談，預計核心主題將是包括征收關稅在內的兩國間的通商戰爭。美國上月4日對中國進口商品征收了10%的追加關稅。本月4日又征收了10%的關稅。中國也對美國產液化天然氣（LNG）、大豆、玉米、豬肉等征收報復關稅。 此外，特朗普總統對中國征收關稅的原因—毒品芬太尼流入美國問題、俄烏戰爭等也將成為主要議案。特朗普二期政府稱中國打擊芬太尼原料力度不夠，中國政府予以否認。 另外，香港《南華早報》10日也報道說，美中首腦會談最快將於下月在中國舉行。該媒體補充表示，中方期待，如果特朗普總統在年度最大政治活動“兩會”結束後的下個月訪問中國，將視其為本國的“外交勝利”。 《南華早報》也提到了兩國圍繞會談場所的分歧。該媒體表示，雖然特朗普總統希望在美國佛羅裏達州的私宅“海湖莊園”舉行，但中國方面更偏好於美國首都華盛頓或中國首都北京。

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