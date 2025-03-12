比特幣再次跌破8萬美元大關，“關稅戰爭結束後才能恢復”. March. 12, 2025 08:27. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 隨著對美國經濟蕭條的擔憂增大，虛擬資產大將股比特幣的價格下跌至8萬美元以下。美國總統唐納德•特朗普表示，即使經濟蕭條，也要繼續實行關稅政策，因此，虛擬資產今後壹段時間內或將繼續呈下跌趨勢。 11日，據全球虛擬資產交易所幣安（Binance）透露，以當天下午2時為準，比特幣的價格比24小時前下跌3.58%，以7.9743萬美元（約1.16197億韓元）成交。自上月28日以後，時隔10天比特幣價格再次跌破8萬美元大關。 以太坊也以下午2時為基準，以1869美元成交，比24小時前下跌了9.60%，Alt Coin（比特幣以外的虛擬資產）的下跌幅度更大。特朗普總統直接提到的戰略儲備對象XRP（-5.51%）、索拉納幣（-5.27%）、卡爾達諾幣（-4.84%）等也擴大了跌幅。 據分析，隨著美國全方位征收關稅，全球經濟“不確定性”上升對虛擬資產市場也造成了打擊。特別是，隨著美國接連出現經濟蕭條信號，被分類為危險資產的虛擬資產投資心理正在迅速萎縮。此前，在7日公開的2月份雇傭指標中，非農業部門就業人數增加了15.1萬人，低於市場預測值（16萬人），美國勞動市場出現了放緩跡象。失業率也達到4.1%，比前壹個月小幅增加。像這樣，雖然“警告音”響起，但特朗普總統在接受《福克斯新聞》等采訪時明確表示要強行進行關稅戰爭，虛擬資產投資者的不安情緒似乎進壹步加深。 預告“加密貨幣（Crypto）總統”的特朗普總統的虛擬資產政策達不到投資者的要求，這也是壓制虛擬資產市場的重要原因。當地時間6日，特朗普總統簽署了儲備比特幣的行政命令，但市場期待已久的比特幣追加收購計劃並未出臺。在7日白宮主導的“虛擬資產峰會”上，也沒有發表具體的虛擬資產支援政策。 據彭博社報道，比特幣現貨上市指數基金（ETF）中規模最大的“iShares Bitcoin Trust ETF”僅上個月就凈流出8億美元，本月也流失了1.3億美元。虛擬資產交易所BTSE的首席運營官（COO）傑夫•梅表示：“比特幣的價格可能會下跌至7萬美元”，“關稅戰爭結束後，只有美國的標準利率下降，虛擬資產價格才能恢復。”

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