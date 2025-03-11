朝鮮發射導彈挑釁，回應特朗普上臺後首次韓美聯合軍演. March. 11, 2025 07:52. by 尹相虎 軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 在韓美“自由之盾”聯合軍演開始的10日，朝鮮向西部海域發射了彈道導彈。這是特朗普第二屆政府上臺（1月20日）後，朝鮮首次進行發射彈道導彈的挑釁。分析認為，朝鮮此前在8日針對特朗普政府首次公開了“朝鮮版戰略核潛艇”的建造場景，當天又針對“自由之盾”聯合演習發出了可以用核導彈使韓國成為一片焦土的威脅。 據韓國聯合參謀本部消息，10日下午1時50分，朝鮮從黃海南道黃州一帶發射了多枚彈道導彈。朝鮮此次發射導彈，是1月14日之後近兩個月來的第一次。韓國軍方消息人士推測，“這次發射的是射程300公裏以內的短程彈道導彈”。 此前，朝鮮曾在特朗普總統上任後試射了其“朝鮮版戰斧導彈”的戰略巡航導彈，而這一次是朝鮮首次發射彈道導彈。與巡航導彈不同，朝鮮發射彈道導彈屬於違反聯合國安理會決議的行為。 朝鮮的短程彈道導彈“火星-11丁”型導彈已知射程為110-300公裏。雖然其飛行距離比“朝鮮版伊斯坎德爾”（KN-23）等短程彈道導彈要短，但可以搭載戰術核武器，並以低空進行大規模突襲打擊。韓國軍方分析稱：“如果朝鮮在前線地區將“火星-31”型戰術核彈頭搭載到短程導彈上並進行大規模發射，首都圈內的總統府、政府首爾大樓和平澤美軍基地等都將成為集中的核打擊目標。” 此前，朝鮮曾宣布將向運用部分交付250個被推測是“火星-11丁”型的新型彈道導彈發射架。每個發射架裝備4個發射管，因此從理論上講，若投入使用250個發射架，可以同時發射1000枚導彈。 韓國軍方認為朝鮮可能會加大挑釁力度，正在密切關註相關動態。此前，金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正曾猛烈批評美方戰略資產的部署和聯合軍演，並威脅進行更強烈的挑釁。韓國軍方官員表示：“我們正在為朝鮮試射可能威脅到美國本土的洲際彈道導彈或迄今尚未試射的‘北極星’系列潛射彈道導彈做好準備。”

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