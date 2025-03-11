韓國檢察總長拒絕辭職……在野黨表示“將推動本周內彈劾”. March. 11, 2025 07:52. by 李智允記者、許東俊記者 easy@donga.com、hungry@donga.com. 圍繞尹錫悅總統獲釋問題，共同民主黨與檢察總長沈雨庭10日爆發正面沖突。沈雨庭拒絕辭職，共同民主黨表示最快將在本周內提出彈劾案。如果國會通過對沈雨庭的彈劾案，這將是尹錫悅政府內的第30次彈劾。 沈雨庭當天在上班途中與記者見面時，針對檢方未就法院取消拘留尹錫悅提出抗訴一事表示：“綜合調查團隊和大檢察廳部長會議等多方面意見，按照合法程序原則作出了符合自己信念的決定。我不認為按照合法程序作出決定會構成辭職或彈劾的理由。”對於共同民主黨的彈劾警告，他表示：“這屬於國會的權力，若推進相關程序，我會相應應對。” 就沈雨庭的回應，共同民主黨強烈抨擊稱“給尹總統特權”，表示將推動彈劾案。共同民主黨代表李在明在當天上午的黨最高委員會會議中表示：“本應是維護國家秩序最後防線的檢察機關，竟通過鬼點子釋放了內亂罪首犯。不知道檢察機關為何單單對尹總統如此寬容，可能是因為他們是同夥。”該黨院內代表樸燦大也在下午的緊急議員大會中表示：“釋放內亂罪首犯、幫助銷毀證據和逃避的責任人竟然聲稱自己沒有任何錯誤。我們不僅要提起訴訟，還要追究其責任。”共同民主黨等在野五黨當天以職權濫用罪向高級公職人員犯罪調查處對沈雨庭提出了控告。 共同民主黨領導層當天沒有明確何時提出彈劾案，但黨內認為，由於沈雨庭拒絕辭職，下一步推動彈劾案不可避免。共同民主黨院內人士表示：“也有可能在預定13日的全體會議上提交彈劾案。”如果彈劾案被提交至國會全體會議，國會需在24至72小時內作出決議，若有151名議員同意，彈劾案將獲得通過。如果對沈雨庭提出彈劾案，這將是自2001年以後24年來的第一次。 執政的國民力量黨則批評共同民主黨“彈劾上癮，泄憤式報復”。國民力量黨院內代表權性東在當天的緊急黨務委員會會議中表示：“共同民主黨因檢察總長沒有進行即刻上訴這一‘違憲行為’，試圖進行彈劾。”他呼籲沈雨庭“不要屈服於彈劾威脅，應該堂堂正正地捍衛自己的名譽”。

한국어