異常的正常化. March. 11, 2025 07:50. . 去年9月，8月酷暑肆虐，今年2月又襲來1月的嚴寒和雪。3月份也持續著2月份的寒冷。雖然要經歷今年夏天才能知道，但是看到異常氣候正在換年進行，讓人不禁想到，今後我們所知道的四季會不會被推遲壹個月呢？這是異常的正常化。 正常與異常的差異，有時是有科學依據的，但往往是以人們的習慣和熟悉感為標準。無論什麽情況，人們都不願意或害怕出現異常。代表性的例子就是日食。無論東西方，日食都是極其災難性的現象或神的警告。羅馬時代曾發生過叛亂的士兵在日食展開後突然中斷叛亂逃跑的事件，也有中斷戰爭的情況。 在這種情況下，可以說日食帶來了積極的效果，但集體蔓延的不安感使人們變成了野獸，提高了鎮壓弱者或發展為破壞性行為的可能性。 人類意外地從很久以前就知道了日食、月食只不過是天文現象的事實。古希臘數學家塔勒斯曾通過測量日食日期來進行預言。高麗、朝鮮也有天文館員，所以提前計算了日食。 盡管如此，從古代開始，政府的應對並沒有啟蒙人們日食和月食是天文現象，而是經常發布國王親自祭祀或向國民反省國王統治的文章。自然現象也可以解釋為有政治意味的利用，但我認為，通過合理的說服無法消除大眾的不安感的情況更大。 從集體私利中起火的集體恐懼、集體確信是無法用科學和邏輯說服的。醫生應該找出癥狀的原因，而不是癥狀。社會現象也壹樣。

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