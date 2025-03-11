憲法法院支持與反對彈劾的帖子每天多達20萬個，加油站關閉……極端分裂的側面. March. 11, 2025 07:50. . 繼尹錫悅總統的拘捕令被取消後，憲法法院的彈劾案判決也近在眼前，支持和反對彈劾的團體每天都在全力進行示威。10日晚，在首爾市鐘路區憲法法院附近，數千人舉行了反對彈劾的示威；而在光化門附近，支持彈劾的集會有超過1萬人（估計數字）參加。雖然憲法法院尚未公布判決日期，但預計最早將在14日或下周判決。通常，判決日期會提前兩三天公布。 憲法法院的公告板已成為輿論戰的最前線。9日，關於彈劾的帖子達到16萬個，10日則超過了20萬個。到10日下午5點時，若想提交帖子，頁面上會顯示“3100人排隊中”的消息。盡管發貼需要等待30分鐘，但還是能看到大致相同比例的支持和反對意見在不斷發布。 由於支持與反對的對立已超過危險臨界點，警方決定在判決當天關閉憲法法院附近的加油站，並禁止附近建築工地進行爆破作業。這一措施旨在防止示威者接近油品和爆炸物，還在考慮投入警方特警部隊。警方還計劃在憲法法院外搭建4米高的路障，封鎖100米範圍內的個人接近。為此，警方將調動超過12000名警力，占總警力的10%。8年前，針對總統彈劾判決當天“樸槿惠總統被彈劾”的決定，激動的示威者奪取警方巴士，導致4名示威者喪生。 自12月3日緊急戒嚴以來，韓國的民主制度已遭受嚴重損害，近100天後的今天，它再次站在重要的十字路口。憲法法院宣布關於緊急戒嚴是否違憲的彈劾案結論時，韓國的政治和社會必須盡量減少混亂。全世界將通過直播見證這一過程。然而，至今的支持與反對示威，更多的是無所顧忌地表露對對方的敵意與詛咒。若照此發展，無論憲法法院的判決結果如何，都很難期待平穩的結局。支持與反對的示威者可以表達自己的主張，但必須展示出避免暴力、保持秩序的成熟態度。 這種公民意識是由公民與政治領導力共同創造的。然而，韓國的政治似乎只關心自己的支持者，仿佛心思早已偏向下次總統選舉，而對保護珍貴的民主制度漠不關心。尹總統在被釋放後至今並未發表服從和自制的訊息。共同民主黨也決定每天在國會進行徹夜靜坐運動和呼籲彈劾的集會。希望無論是執政黨還是在野黨，都能表現出，自己不僅僅是某一派系的領導人，而是整個韓國的領導者。從現在起直到彈劾判決後的一到兩周時間正是機會，國民將清清楚楚地看到，誰才是推動團結政治的人。

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