搖擺不定的特朗普，繼汽車之後表示“對加-墨征收的25%關稅將推遲1個月”. March. 08, 2025 07:27. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 當地時間6日，美國總統唐納德•特朗普表示，對墨西哥和加拿大征收的25%關稅中，相當壹部分將推遲約1個月。在對兩國征收關稅壹天後的5日，他曾表示“將免除汽車及相關零部件的關稅1個月”，當天還大幅增加了關稅緩期的適用範圍。據分析，有人擔心“全方位關稅炸彈”會對美國汽車業界造成相當大的打擊，並助長物價上漲，因此開始調整速度。 特朗普總統當天在華盛頓白宮簽署了行政命令，對適用《美國、墨西哥、加拿大貿易協定（USMCA）》的進口商品，到下月2日為止免除關稅。他向記者們解釋了決定暫緩的理由，並表示：“我不想給美國民眾帶來傷害。特別是關稅對美國汽車公司造成了損失。” 但他強調，此次延期是“暫時的”，不會在此前提到的關稅征收時間“今年4月2日”之後再次延期。特朗普表示，“大部分關稅將從4月2日開始”，“主要關稅是相互性質的。”正如我們反復提到的那樣，除了現有的“普遍關稅”之外，還明確了征收“相互關稅”的意思。 當被問及當天的延期決定是否是因為市場的負面反應時，他回答說：“與此無關。我根本不看市場。”財政部長斯科特•貝森特也對特朗普二期政府的關稅政策會助長物價上漲的憂慮表示否認，稱“不會那樣”。貝森特部長強調表示，“只要其他國家的慣例對美國經濟和國民造成傷害，就會采取應對措施”，“這就是美國優先貿易政策。”這等於是暗示，如果其他國家對美國征收關稅進行報復，美國將以更高的關稅應對。 對此，國際貨幣基金組織（IMF）的發言人朱莉•科傑克擔心，特朗普二期政府對加拿大、墨西哥、中國等美國主要貿易國的關稅正在助長美國金融市場的變動性和不確定性。CNN也批判道，“總統圍繞關稅搖擺不定的應對只會造成混亂。” 中國外交部長王毅7日在全國人民代表大會（全國人大）的外交領域記者會上，就來自美國方面的貿易壓力表示，“如果鎮壓中國，壹定會堅決反擊”，預告了報復關稅等。他針對美國表示：“如果每個國家都強調本國優先，都迷信實力地位，那這個世界將倒退回叢林法則，小國、弱國將首當其沖，國際規則秩序將受到嚴重沖擊”，並指出美國在關稅戰中壹無所獲。

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