伊朗戰爭備忘錄裏充滿“先補償”……完敗的特朗普“虛榮戰爭”

美國和伊朗達成協議的戰諒解備忘錄17日公開。連同特朗普總統的簽名比原計劃提前兩天公開的諒解備忘錄中，以伊朗放棄核武器和開發爲代價，美國立即允許伊朗出口原油，並解除各種制裁和資產凍結。美國還決定爲伊朗重建準備3000億美元資金。霍爾木茲海峽雖然重新開放，但明確規定沒有通行費的安全通航“僅限於60天”。對於這樣的結果，大部分評價認爲“伊朗勝利、美國失敗”。美國向伊朗承諾允許出口石油、解除資產凍結、大規模重建基金等經濟實惠。大部分都是簽署備忘錄後開始履行的先付方式。相反，伊朗則沒有承諾新的讓步，只同意恢復到以前狀態。伊朗雖然表示放棄核武器，但這是“再次確認”原有立場。伊朗一直主張和平利用核能而不是核武器開發。還有人指出，霍爾木茲的開放只限60天，可能反而向伊朗提供了以服務費名義徵收通行費的依據。這其中，特朗普總統無論如何都要儘快結束戰爭的迫切感產生了最大的影響。此次戰爭始於“一舉改變中東秩序的絕好機會”的虛榮心。美國以尖端軍事力量清除伊朗領導層，使伊朗軍隊無力化後，要求“無條件投降”。但虛有其勢的時間只是暫時的。美國既沒有驅逐伊朗的政教體制，也未能終結其核計劃。最終，面臨油價上漲和支持率下降的特朗普總統，不得不簽署將核問題列爲未完成的課題而羅列先行補償方案的文件。更大的問題是，這種臨時停戰狀態有可能永久化或至少長期化。能否在60天內結束核談判還是個疑問。對於特朗普來說，在“美國投降”“外交災難”的國內政治批評聲中，減少了談判表現出靈活性的餘地。即便如此，站在有利位置的伊朗也不會輕易讓步。僅憑這些只留下如此之多課題的權宜之計的協議，難以平息中東的不安和世界的不確定性。