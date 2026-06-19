瑞士洛桑國際管理髮展學院：“韓國國家競爭力上升6個名次，排名第21位”

韓國的國家競爭力排名在1年內上升6個名次，在70個國家中升至第21位。反映生產性和效率性、本國形象的企業效率領域排名上升10位，整體排名上升。這恢復了受緊急戒嚴影響而導致的去年排名下降，但經濟成果今年反而下降了3個名次。瑞士洛桑國際管理髮展學院（IMD）18日公佈“2026年國家競爭力評價”結果。韓國的競爭力排名從去年的第27位升至今年的第21位。這是自1997年被列入評價對象以來，繼2024年（第20位）之後的第二高。受2024年12月發生的戒嚴事件影響，去年國家競爭力比前一年下降7個名次，但時隔1年後得以恢復。財政經濟部解釋說，在意味着人均國民收入3萬美元和人口5000萬人以上的國家的“30-50俱樂部”中，韓國的排名僅次於美國（第10位）。從各領域來看，企業效率從第44位升至第34位，上升10個名次；基礎設施從第21位升至第15位，上升6個名次；企業效率方面，國內企業問卷調查結果的比重較高；勞動生產率從第49位升至第34位，大企業競爭力從第57位上升到第48位；包括改善本國在國外的形象（第24位→第7位）等在內，態度和價值觀排名也有所上升；在基礎設施領域，以技術基礎設施爲中心的排名有所上升。相反，在以經濟指標爲中心進行評價的經濟成果領域，從第11位跌至第14位，下滑3個名次。去年實際增長率僅爲1.1%，食品（食品）物價上漲3.2%的影響很大。周愛眞 jaj@donga.com