李在明：“七國集團晚宴上與特朗普進行深入交談，約定夫妻一起打高爾夫”

據悉，韓國總統李在明將在19日的記者會上講述他在七國集團（G7）峯會上與美國總統特朗普會面的故事。李在明要求特朗普積極着手和平解決朝鮮問題，是否同時提及朝鮮與美國對話備受關注。李在明在當地時間16日至17日出席七國集團峯會期間，與特朗普進行了多次溝通。青瓦臺解釋說，雖然沒有舉行韓美雙邊會談，但在邀請國歡迎活動當時進行了30秒的對話，在正式晚宴上也坐在一起討論了懸案。李在明在回國之前的18日在X（前推特）上表示：“與特朗普總統共進晚餐，就韓半島和平與韓美關係進行了90分鐘的深入交談，取得了很多進展。”青瓦臺核心人士17日在會見記者時表示：“李總統在強調韓半島問題的同時，要求發揮‘和平製造者’的建設性作用。對此，特朗普總統表示將爲韓半島問題的進展竭盡全力。”韓國政府認爲，在朝鮮的“敵對兩國”基調導致南北關係沒有進展的情況下，特朗普可能會在11月美國中期選舉前啓動與朝鮮國務委員長金正恩的溝通。李在明可能強調了去年與特朗普達成協議的建造核動力潛艇等安保領域磋商取得進展的必要性。李在明在X上寫道：“最後的午餐（17日）中，（特朗普）把一直使用的簽字筆作爲禮物送給了我。可能是因爲記得第一次首腦會談時收到過我用的筆。”“昨天晚餐時談到高爾夫，說要和我夫婦一起打高爾夫，妻子拉鉤約好了，今天午餐後分手的時候說一定要一起打高爾夫。以爲是隨便說說的話，但好像要準備一下。”韓國政府沒有參加七國集團峯會通過的8份結果文件中的“核心礦物供應網穩定化”文件。只有七國集團成員國和澳大利亞共同參與的這份文件中寫道：“我們對包括限制對核心礦物及與此相關的雙重用途產品的隨意出口和報復措施在內的損害經濟安保和恢復力的非市場性政策、慣例及經濟強壓的使用深表憂慮。”這實際上是在針對在美中貿易矛盾的情況下開始控制稀土出口的中國。青瓦臺表示：“雖然沒有參加宣言，但支持七國集團的核心礦物多元化和構建具有恢復力的供應網的努力。”青瓦臺人士也表示：“此前開拓的供應網生產線與歐洲也有不同的一面。”申圭鎭 newjin@donga.com