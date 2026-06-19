美國參議院：“支持與韓國進行核潛艇合作”……同時要求就安保影響進行評估

在韓美就韓國引進核動力潛艇（核潛艇）展開正式磋商之際，美國參議院要求本國戰爭部（國防部）評估韓國擁有核潛艇對太平洋地區安全產生的影響。美國參議院軍事委員會17日在《2027財年國防授權法案》報告中明確表示，“支持與韓國在潛艇製造方面的雙邊合作”，“承認（此舉）對印度太平洋地區穩定和安保的潛在積極含義。指示國防部長與國務卿合作，最晚在2027年2月1日之前向參議院軍事委員會和外交委員會提交相關報告”。美國參議院軍事委員會要求國防部報告的內容包括：韓國核潛艇開發相關的兩國間合作範圍、韓國獲得核潛艇對印太地區安全的影響評估、韓國獲得核潛艇相關的核武器擴散危險評估、韓國部署核潛艇的費用及相關費用對韓國戰時作戰指揮權移交努力的影響評估等。有分析認爲，根據國防部的評估內容，美國參議院可能會對核潛艇燃料採購等敏感問題提出慎重論。但是，參議院在國防授權法案報告中對韓美間潛艇相關合作本身表明了原則性支持的立場，這對韓國來說是積極的部分。韓美兩國本月2日開始就韓國引進核潛艇等首腦會談安保領域協議後續措施進行首次磋商。兩國間磋商的核心爭論點是核潛艇燃料的採購方式和原子能協定的修訂方向。現行《原子能協定》規定，將美國產鈾運出僅用於民間和商業用途，但美國如作爲軍事武器——核潛艇原料提供，必須另行簽訂協定。張恩智記者 jej@donga.com