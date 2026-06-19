“鐵柱”金玟哉對決射手希門尼斯

“面對將對我們施加強大壓力的墨西哥，必須掌握比賽主導權。”韓國國家足球隊主教練洪明甫（57歲）在與墨西哥隊的2026美加墨世界杯小組賽A組第2場比賽前壹天的18日在墨西哥瓜達拉哈拉體育場舉行的正式記者會上作出上述發言。韓國與墨西哥的比賽堪稱實際上的小組頭名之爭，將于19日上午10時在同壹場地開球。本屆世界杯共同主辦國墨西哥是洪明甫號在A組面對的對手中實力最強的球隊。墨西哥在國際足聯排名第13位，比韓國高出9個位次。韓國在過往世界杯上兩次與墨西哥交手，全部告負。雙方曆次國際A級比賽交鋒中，韓國也以4勝3平8負處于劣勢。韓國若能戰勝墨西哥，將書寫曆史上首次在世界杯決賽圈小組賽取得兩連勝的新紀錄，並能打破小組賽第二輪不勝的魔咒。爲此，以“鐵柱”金玟哉（30歲，拜仁慕尼黑）爲核心的防線必須封堵墨西哥招牌射手勞爾•希門尼斯（35歲，狼隊）。希門尼斯身高188厘米，是壹名制空能力出衆的進攻球員。他在與南非的小組賽首輪比賽中用頭球破門。去年9月在與韓國的熱身賽中，希門尼斯同樣以頭球先拔頭籌。當時雙方2比2戰平。解說員李榮杓評價說：“經驗豐富的希門尼斯得分能力很強。他是壹名很清楚如何跑位才能得分的攻擊手。”金玟哉（190厘米）在對陣捷克的首輪比賽中，憑借出色的位置選擇和積極的纏鬥，展開了堅韌的防守，爲韓國2比1逆轉取勝增添了力量。進攻時，他前插至中線附近參與組織進攻，在攻防兩端均展現了存在感。洪明甫強調：“金玟哉在我們隊內的重要性不言而喻。防守球員必須組織有序，封阻墨西哥的攻勢。”中場方面，兩隊引以爲豪的中場球員之間的對決引人關注。李剛仁是主導韓國進攻組織的組織核心，他在對陣捷克的比賽中創下了百分之百的傳球成功率。解說員朴智星展望說：“李剛仁將在第二輪起到最重要的作用。只要李剛仁能突破對方後衛的壓迫，就能給墨西哥帶來巨大威脅。”墨西哥主教練哈維爾•阿吉雷（68歲）曾在李剛仁效力西班牙甲級聯賽馬略卡時擔任其主教練。阿吉雷在18日的記者會上表示：“李剛仁是壹名能在腦海裏勾勒全場，從容控球的球員。我已向隊員們告知了限制李剛仁的方法。我們將不讓他拿到球。”李剛仁與墨西哥“新星”希爾韋托•莫拉的對決也是壹大看點。司職攻擊型中場的莫拉在首輪對陣南非的比賽中替補登場，創下了墨西哥世界杯曆史最年輕出場紀錄（17歲零240天）。莫拉在該場比賽中14次傳球全部成功，起到了球隊進攻催化劑的作用。莫拉是本屆世界杯48個參賽國1248名球員中年齡最小的壹位。莫拉展現出對與李剛仁展開中場對決的期待。他表示：“李剛仁是壹名每場比賽都展現出非凡實力的優秀球員。我想和像我壹樣自小就入選成年國家隊的球員展開精彩對決。”李剛仁在2019年9月對陣格魯吉亞的熱身賽中，以18歲的年齡完成國際A級比賽首秀。瓜達拉哈拉=金倍仲記者、瓜達拉哈拉=韓鍾浩記者 wanted@donga.com、hjh@donga.com