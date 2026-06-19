“于我而言，韓文化並非全球性內容，而更近乎壹種原始情感”

7日，話劇《怎麽又回到這裏》在首爾鍾路區演友小劇場落下帷幕。這部僅10天的小規模演出場場滿座。不少觀衆是出于對編劇的信賴，慕名前來觀看這部名稱陌生的首演作品。因爲它出自日本代表性劇作家坂元裕二（59歲，照片）之手。坂元裕二2023年憑借與是枝裕和導演合作的電影《怪物》獲得戛納國際電影節最佳編劇獎，在國際上廣爲人知。但他在日本早已是明星級劇作家。憑借引發熱潮的電視劇《東京愛情故事》（1991年）甫壹出道便備受矚目。在韓國，他執筆的《在世界中心呼喚愛》、《母親》、《花束般的戀愛》等影視作品也深受歡迎。事實上，他也很早便是壹位創作話劇劇本的劇作家。此次演出是出版社“阿爾馬”今年1月出版劇本《怎麽又回到這裏》時同步籌劃的。據說，身爲坂元裕二粉絲的阿爾馬代表安智美主動提議翻譯這部2018年在日本當地上演的作品。坂元裕二近日在接受《東亞日報》書面采訪時表示：“劇本在日本也不容易出版，所以接到提議時我很驚訝。我認爲海外作品的翻譯體現了該國文化的成熟度，因此對韓國文化的敬畏之情也加深了。”《怎麽又回到這裏》以壹座老舊的加油站爲背景。主人公是經營加油站的年輕店長近杉。同父異母的哥哥根守來訪，告知了父親的醫療事故消息，故事由此展開。這並不是壹部容易理解的作品。人物的過往和秘密更多通過對話而非事件本身來揭示。劇中多處反複出現不易理解的行爲和台詞，觀衆在很長壹段時間內需在尚未理解人物的情況下跟隨對話前行。這也是在電影《怪物》等作品中采用過的手法。對此，坂元裕二表示：“我不喜歡那種壹上來就將登場人物形象交代清楚的作品類型，也不認爲那是我該做的事情。”“當然，我知道這會擡高作品的門檻。但我不想用和現實截然不同的方式去創作。在現實中，我們對他人的了解是漸進的。壹見面就以爲理解了對方，那絕非真正了解了那個人。而且還需要留出永遠不可能完全理解他人的余地。在創作上，比起‘理解’，我認爲‘不理解’更有意思。”坂元裕二從1990年代起便多次創作朗讀劇和短篇話劇劇本。《怎麽又回到這裏》是他的首部長篇話劇劇本，據稱是應壹位老朋友的委托而作。他說：“那位朋友也是壹位話劇導演，從20多歲時起，每次喝酒都對我說‘爲我寫個劇本吧’。雖然我壹直覺得麻煩，但有壹天晚上心情不錯，就順勢答應了。”答話雖然帶著玩笑意味，但坂元裕二早已將劇本創作視爲“畢生事業”。對主要從事影像工作的他而言，能夠直接面對觀衆是話劇的壹大魅力。此次他原本計劃訪韓出席演出，但因趕寫新稿而未能成行。他說：“這是近來發生的事中最令我遺憾的壹件，期待不久後能前往韓國。”坂元裕二對韓國懷有較高的情感。他是洪常秀導演的熱烈影迷。此外，他多次表露與韓國合作的意向，今年4月還曾與母親壹同來韓國旅行。當被問及與韓國的緣分時，他談起了壹段往事。“大概是在我七歲時，和家人壹起去海水浴。途中休息時，父親錯買了壹盤韓國音樂的磁帶。那音樂相當于現在的演歌吧。雪上加霜的是路上嚴重堵車，我們被迫在超過6個小時裏反複聽著完全聽不懂的韓語歌。作爲小孩子，我當時非常不滿，但直到現在也忘不了那段時光。用陌生的語言唱出的、飽含感情的歌曲。直到現在，韓文化于我而言並非所謂全球化的什麽內容，而更近乎壹種原始的情感。”金泰彥記者 beborn@donga.com