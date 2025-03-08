第二發，“風之孫”李政厚時隔10天再次擊出本壘打. March. 08, 2025 07:27. by 趙英宇記者 jero@donga.com. 舊金山巨人隊所在的李政厚（27歲）在季前賽上擊出了第二記本壘打。時隔10天再次擊出本壘打，這也照亮了他在頂級聯賽舞臺上首次取得兩位數本壘打的前景。 7日，在美國亞利桑那州斯科茨代爾體育場舉行的與美國職業棒球大聯盟（MLB）芝加哥白襪隊的季前賽中，李政厚作為3號擊球手兼中堅手出場，並在第3局擊出了痛快的2分本壘打。在球隊1比0領先壹分的第3局下半局，在1人出局1人在壘的情況下，李政厚進入擊球位，他的球棒擊中對方首發投手喬納森•坎農飛向中路的第4個投球，並讓其越過了右中間圍墻。這是自上月25日與科羅拉多洛基山隊的比賽後，李政厚時隔10天再次擊出本壘打。憑借著該本壘打，舊金山隊以3比0領先。 當天擊出3個有效擊球、1支安打的李政厚自2日與洛杉磯道奇隊的比賽後，連續4場比賽擊出安打，在季前賽上的擊球率為0.400（20個有效擊球，8支安打）。OPS（長打率+出壘率）足足上升到了1.228。 本賽季備受期待的是更加出色的長打能力。在韓國職業棒球時期，李政厚也並不是長打備受矚目的選手。從2017年到2023年活躍在KBO聯賽的7個賽季中，他的擊球率雖達到0.340，但取得兩位數本壘打的賽季只有2020年（15記）和2022年（23記）兩次。 進入MLB的去年，他也因肩膀受傷提前結束了賽季，在37場比賽中只擊出了兩記本壘打。但是，在今年僅進行的8場季前賽中，他已經擊出了2記本壘打。 MBC Sports Plus解說員宋載宇表示：“現在隨著自信感的增強，李政厚的正打比率也提高了，準確有力量的擊球似乎可以連接到長打上”，“本賽季只要沒有太大的傷病，2成左右的擊球率和兩位數的本壘打值得期待。” 另外，在同壹天與得克薩斯騎警隊進行的季前賽上，替補出場的金彗星（26歲•洛杉磯道奇隊）以2個有效擊球、無安打的成績保持沈默。季前賽的擊球率從從0.158下降到了0.143（21個有效擊球、3支安打）。

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