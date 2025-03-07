被誤炸當地居地：“戰鬥機飛得比平時低……‘砰’的一聲後，還以為房子飛走了”. March. 07, 2025 07:46. by 抱川=曹承衍記者、千鐘鉉記者 cho@donga.com、punch@donga.com. “聽到‘砰’的一聲，出來一看，濃煙滾滾，（炸彈掉落的）教堂附近的房子差點都飛走了。” 6日上午10點5分左右，發生空軍戰鬥機誤投炸彈事故的京畿道抱川市二東面盧谷裏居民金玉子（71歲）說。金某回憶當時的情況說：“剛開始因為沖擊太大，以為發生了地震。” 《東亞日報》記者當天訪問事故現場，當地仿佛戰爭席卷而過。由於受到誤發彈的沖擊，附近住宅的窗戶全部掉落，塑料大棚整體垮塌。街上到處都是金屬和玻璃碎片，還有自來水管破裂漏水的地方。 居民們異口同聲地表示，事故發生前戰鬥機飛得很低。居民金錫英（音，67歲）說：“在炸彈落下之前，聽到飛機在低處飛行的轟鳴聲4-5秒鐘後，傳來了炸彈的聲音。” 當天的事故中有2人重傷，13人輕傷。在醫院見到的輕傷者耳膜破裂或臉部擦傷或肌肉撕裂等。一名30多歲的緬甸籍男子在塑料大棚工作時被炸彈炸得昏迷不醒，反復表示“好可怕”。 目擊事故或聽到事故聲音的居民們紛紛吐露身體和心理上的傷害。聲稱炸彈碎片掉進商店的趙某（31歲）說：“外面飛來了鐵塊，好像是炸彈碎片。車玻璃和商店內部的鋼化玻璃都碎了。”家就在事故現場旁邊的李某（63歲）說：“家裏的門窗都掉了，根本進不去。”金鎮玉（77歲）吐露了自己的恐懼，“受驚的心情還沒有平靜下來，所以吃了清心丸。” 此次事故也增加了人們對於居住在韓朝邊境地區的不安感。因為去年還掉落過垃圾氣球和對韓廣播的噪音。經營飯店的金某說：“一想到如果是在客人多的時間段，炸彈掉到飯店附近就太驚險了。本來軍人就多，抱川亂糟糟的亂，還發生了這種事故，真是令人嘆息。”

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