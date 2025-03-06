30億韓元！今年韓國職業棒球聯賽的“年薪王”歸屬於金廣鉉. March. 06, 2025 07:43. by 趙英宇記者 jero@donga.com. SSG隊的本土王牌投手金廣鉉（37歲•照片）登上了2025賽季韓國職業棒球聯賽的“年薪王”寶座。 據韓國棒球委員會（KBO）5日公開的2025年職業棒球選手團年薪資料顯示，金廣鉉在今年聯賽登記的597人（包括新人、外籍球員）中年薪最高，達到30億韓元。韓華隊投手柳賢振（38歲）、KT隊投手高永杓（34歲）、三星外野手具滋旭（32歲）等3人以20億韓元排在了並列第2位。去年獲得10億韓元的金廣鉉今年獲得30億韓元，在註冊選手中創下了最高上漲額（20億韓元）紀錄。此外，他還刷新了2019年樂天隊的李大浩（退役）、2024年柳賢振創下的19年來的最高年薪紀錄（25億韓元）。 去年獲得常規賽最有價值球員（MVP）的KIA內野手金道英（22歲）創下了最高年薪上漲率（400%）。他的年薪從去年的1億韓元直線飆升到了今年的5億韓元。除了自由簽約選手（FA）和非FA多年合約之外，金道英的上漲率排在歷屆第3位。此前，2020年SK（現SSG）投手河在勛（35歲•現外野手）和2021年KT投手蘇亨俊（24歲）分別創下了455.6%和418.5%的上漲率記錄。 據統計，除新人、外籍球員外，今年職業棒球519名註冊球員的平均年薪達到歷史最高值1.6071億韓元。比去年平均值（1.5495億韓元）上漲了3.7%。從各球隊的情況看，金廣鉉所屬的SSG隊的平均年薪為2.2125億韓元，創下了最高紀錄。與去年（平均1.6979億韓元）相比，上漲率（30.3%）也創下了最高紀錄。 今年年齡最大的選手是三星隊投手吳升桓（42歲零6個月16天），最年輕的選手是Kiwoom投手金敘俊（18歲零1個月19天）。身高最高的是身高198厘米的三星投手雷耶斯（29歲）和韓華龐塞（31歲），身高最矮的是和去年壹樣身高163厘米的三星外野手金成潤（26歲）和金智燦（24歲•人名音譯上同）。

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