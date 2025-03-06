領取失業補助的外國人2年內增加21%…2次以上反復領取者2295人，領取額達136億韓元. March. 06, 2025 07:43. by 李門水記者 doorwater@donga.com. 據調查，在韓國工作的外國人失業時領取的失業補助金（也稱失業救濟金）在2年內增加了20%以上。最近5年間，獲得2次以上失業補助金的外國人也增加了43%。 據韓國雇傭勞動部5日向國會環境勞動委員會所屬的國民力量黨金衛相議員室提交的資料顯示，去年外國人失業補助金的領取額為920億韓元，與2022年的762億韓元相比，2年內增加了158億韓元（20.7%）。領取者也從2022年的1.2107萬名增加到2023年的1.2643萬名，2024年的1.4234萬名，持續增加。 去年領取失業補助金的外國人中，中國人的比率最高，為76.2%。15.2276萬名中國人繳納了693億韓元的雇用保險費，1.0873萬人領取了712億韓元的失業補助金。多次領取失業補助金的外國人也在增加。最近5年間，領取2次以上失業補助金的外國人從2020年的1603名（96億韓元）增加到了去年的2295名（136億韓元）。最近5年間領取5次以上失業補助金的外國人也達到了26名。在相對較短的時間內反復領取失業補助金的國內加入者也在增加。最近5年間領取3次以上失業補助金的本國人從2019年的8.6萬名增加到去年1~11月的10.2萬名，呈現出增加趨勢。 失業救濟金賬戶已經處於赤字狀態。據2023財年就業保險基金結算報告顯示，失業救濟金賬戶2020年虧損2485億韓元，2022年虧損5557億韓元。2023年，賬面上的盈余為659億韓元，但除去從公共資金管理基金處借來的7.7萬億韓元，赤字為3.8946萬億韓元。 專家們擔心失業救濟金賬戶的財政惡化。也就是說，雖然不能限制對外國人的失業救濟金，但有必要減少過度領取的情況。淑明女子大學經營學系教授權順元（音）表示：“對於雇用保險支出較多的危險企業，應該引進提高保險費率或減少2、3次以上失業救濟金加入者的領取額的方式”，“還需要嚴格管理頻繁的不正當領取的行政措施。”雇傭部目前正在推進包含防止反復領取方案等的失業救濟金制度改編，但勞動界以低工資勞動者的生計惡化等為由表示反對。

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