特朗普參眾兩院演講，只字未提“金正恩”. March. 06, 2025 07:42. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 美國總統特朗普當地時間4日在參眾兩院聯席會議發表演講時，沒有提及朝鮮核問題和朝鮮國務委員長金正恩等。特朗普從就任第壹天起就展示與金正恩的“兄弟情”，並稱朝鮮為“核能力擁有國”，但在當天發表第二任新政府政策願景的演講中，只字未提朝鮮。 特朗普當天的演講主要集中在非法移民和關稅等國內問題和經濟懸案上。外交懸案提到了烏克蘭戰爭、加沙戰爭、中國等，但沒有提到金正日和朝鮮。 韓國政府消息靈通人士分析稱：“新政府尚未結束對朝鮮政策等外交政策的審視，因此只提到了特朗普第二期外交安保政策最優先課題——結束烏克蘭戰爭相關內容。” 不過也有分析認為，特朗普在大選候選人時期和就任後的主要活動中，壹直向金正恩發出對話邀請，已正式表明美朝對話的意誌，因此此次沒有提及朝鮮，這本身就是戰略判斷。 到目前為止，特朗普第二屆政府雖然流露出與第壹期不同的方式推進核裁軍或凍結等“小型交易”的可能性，但向盟國韓國和日本再次確認“朝鮮完全無核化”為目標，在朝鮮核問題上保持著戰略模糊性。特朗普在壹定程度上發出了有關美朝對話意誌的明確信號，因此可能是在等待朝鮮的回應。此前，美國國務院負責東亞太事務的助理國務卿幫辦凱文·金上個月訪問韓國，在接受《東亞日報》采訪時表示：“要想跳探戈舞，金正恩必須自己做出決定。”

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