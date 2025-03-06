“美國在安保上幫助韓國，關稅卻是4倍”……即將到來的“特朗普臺風”預報. March. 06, 2025 07:42. . 美國總統特朗普4日在第二屆執政的第壹次參眾兩院聯席會議演講中表示，“韓國的關稅是（美國的）4倍。我們以軍事和其他方式幫助韓國，卻發生了這樣的事情。這對美國不公平。”對於韓國企業以對美投資為代價獲得補貼的《半導體法》，他表示，“這是非常可怕的法律”，要予以廢除。他還表示，“日本、韓國和多個國家將分別投資數萬億美元建設世界最大規模的阿拉斯加天然氣管道”，把韓國的投資視為既定事實。 特朗普的講話表明，美國在對外關系上遭受損失，因此把韓國列為需要糾正的主要國家之壹。在特朗普眼裏，韓國只是“自動取款機”。在韓美簽署自貿協定、大部分商品以零關稅進行貿易的情況下，他聲稱存在“4倍關稅”。韓國把向世界貿易組織成員國征收的平均最惠國待遇關稅率作為依據，但並不適用於簽訂自貿協定的美國。他還把韓國政府剛開始討論的對美能源投資視為已作出決定壹般作了宣布。 最令人擔憂的是，特朗普提到了對韓國的軍事援助。特朗普此前壹直聲稱同盟國比敵對國還壞，主要是以歐洲為例，此次卻選擇了韓國。特朗普甚至切斷了對烏克蘭的軍事援助，讓歐洲國家舉起白旗，震驚了歐洲國家。現在還不清楚，他是否將目光轉向亞洲尋找新的目標。雖然韓國目前處於彈核政局、缺乏領導力的情況，但似乎不會給予緩期到何時。 雖然此次演講中沒有提及，但要求重新協商防衛費分攤額，與眼下施壓關稅壹道，是勒緊同盟國韓國的進攻籌碼。美國國防部政策副部長候選人埃爾布裏奇·科爾比在人事聽證會上強調移交戰時作戰指揮權等加強韓國作用，並以韓國的政治狀況為由對韓美日安保合作的可持續性表示擔憂，這都不同尋常。在牽制中國方面，拉韓國更深參與、減少駐韓美軍對朝防禦作用的工作，不久就會具體化。 特朗普就任總統僅43天，就毫無顧忌地做出追求本國利益“美國第壹”的舉動，甚至暴露出了推翻過去80年間主導的自由主義秩序、無視鄰國領土主權的貪婪粗暴的帝國嘴臉。自貿協定簽署國、軍事同盟國也不例外。盡管如此，對於韓國來說，作為安保同盟和經濟同盟，美國的價值並沒有減少。作為有魅力的夥伴，韓國也要強調自己的存在，為即將到來的臺風做好準備。

한국어