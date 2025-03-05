先喊出“1000億美元”的臺積電……韓國對美投資陷入進退兩難. March. 05, 2025 07:53. . 美國總統特朗普簽署了對中國進口商品加征20%關稅的行政命令。推遲一個月的對加拿大、墨西哥的25%關稅也從昨天開始征收。同一天，全球最大的半導體代工企業臺積電承諾對美投資1000億美元，受到特朗普的歡迎。相反，面臨政策控制塔缺失、半導體景氣惡化、美國政府可能減少補貼的三重不利因素的韓國半導體企業，就對美投資決定陷入了進退兩難的苦惱之中。 隨著特朗普在2月4日開始征收的10%追加關稅再加10%後，中國產品對美國的出口將遭受嚴重打擊。韓國的半導體、機械等對華中間材料、零部件出口也很有可能萎縮。由於對加拿大和墨西哥產品毫無例外的關稅，進軍兩國的200多家韓國企業的當地法人也將受到相當大的沖擊。 隨著關稅炸彈明顯不僅僅是談判籌碼或恐嚇，各國政府、企業的應對正在加快。臺積電表示，將在4年內在美國投資146萬億韓元，再建立5家工廠。特朗普吹捧說：“不用再交關稅的臺積電在遊戲中遙遙領先。”日本承諾通過美日首腦會談，把對美累計投資額從8000億美元增加到1萬億美元，並試圖對日本產鋼鐵和汽車免除關稅。 韓國企業的情況非常為難。臺積電代工生產美國英偉達的人工智能芯片，去年創下了50萬億韓元以上的歷史最高利潤，投資余力十足。相反，韓國產存儲器半導體因中國產通用半導體的傾銷而價格下降，時隔16個月出口減少，利潤也在減少。根據拜登政府的《芯片法》，三星電子、SK海力士能否得到承諾的補貼也是未知數。在這種情況下，如果想增加對美投資，當地較高的生產費用會成為負擔。如果推遲投資，就會把市場輸給美國企業和先行投資後減輕關稅負擔的海外競爭企業。 韓國企業孤獨地應對著美國政府的投資壓力，因戒嚴、彈劾事件而陷入混亂的政府卻連對美協商一攬子方案的整體框架都沒有建立。如果這樣浪費決定性時間，將無法避免本來要用鋤頭卻用了鐵鍬沒堵住的“關稅災難”。

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