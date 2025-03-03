特朗普在安保上也主打“力量邏輯”……澤連斯基連飯都沒吃就被趕出白宮. March. 03, 2025 07:20. by 華盛頓=常駐記者申鎮宇、巴黎=常駐記者趙恩娥 niceshin@donga.com、achim@donga.com. 美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基當地時間2月28日在華盛頓白宮會面，就結束“烏克蘭戰爭”和兩國間礦產協定等問題舉行會談，但經過激烈的舌戰，實際上以“沒有協議”告終。特別是，特朗普似乎是下定決心，口稱“妳（手中）無牌可打”“妳的所作所為對這個國家（美國）非常無禮”等，對澤連斯基嚴詞相逼。 面對被俄羅斯蹂躪國土、陷入緊急狀況的烏克蘭國家首腦，特朗普在向全世界現場直播的攝像機前用“力量邏輯”大加壓迫。有評價認為，特朗普第二屆政府不僅最近以友邦國在內的全世界為對象征收高額關稅，進入“貿易戰爭”，在安保方面也把徹底的力量邏輯放在首位。對此，不僅是烏克蘭和歐洲，韓國等亞洲同盟國的憂慮似乎也在加大。英國《泰晤士報》稱，“這場沖突不僅對美烏關系，對未來的國際秩序也將產生巨大影響”。 特朗普當天向澤連斯基施壓說：“如果沒有我們的軍事裝備，這場戰爭將在兩周內結束。達成協議吧，（否則）我們將退出。”這讓人聯想起沒有美國的軍事援助就難以堅持下去的烏克蘭戰場形勢，甚至赤裸裸地提到如果不聽自己的話就立即中斷軍事援助的可能性。澤連斯基表示，“妳們（美國）隔著美麗的大海，現在感受不到（危險），但未來會感受到的”，提到俄羅斯的威脅今後會波及到美國的可能性。特朗普隨即反唇相譏：“不要告訴我們會感受什麽。妳沒有資格告訴我們什麽。”他表示不快，強調了烏克蘭是弱小國家的處境。 特朗普的上述發言在公開會談中被曝光後，國際社會出現了“震驚和恐懼”的反應。盡管早有傳聞，特朗普不是采取以同盟為基礎的傳統處理法，而是以力量邏輯和交易為中心設定國家間關系，但“特朗普式政策基調”如此毫無過濾地公開還是史無前例的。 有分析認為，由此，以美國的同盟和友邦為中心，減少對美國“安全保護傘”的依賴的“自強論”可能會擴散。歐盟外交安全高級代表卡拉斯通過社交媒體X表示：“今天很明顯，自由世界需要（不是美國）的新領導人。”韓國政府消息人士表示：“這可能暴露出特朗普總統對‘多邊主義同盟戰略’沒有賦予太大意義。國際秩序也有可能迅速重組。”

한국어