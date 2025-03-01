國內茶市場規模逾壹萬億韓元，作為“第二咖啡”備受矚目. March. 01, 2025 07:18. by 李敏娥記者 omg@donga.com. 享受壹杯咖啡魅力的韓國人對茶的喜愛程度也很高。特別是被視為中年專有物的茶道，對於在忙碌的日常生活中尋找閑暇時間的年輕壹代來說，被認為是“治愈”的時間。隨著喜歡茶的年齡層多樣化，相關市場也在擴大。 據市場調查公司Euromonitor透露，去年國內茶市場規模為1.5818萬億韓元，比前壹年擴大了8.78%。茶市場規模從2020年的1.0973萬億韓元逐年增加，時隔4年增長了約44%。流通業界謹慎地預測，茶市場將成長為“第二咖啡”。 愛茉莉太平洋的茶專門子公司Osulloc去年的銷售額為937億韓元，營業利潤為92億韓元，分別比前壹年增加了11.7%和68.7%。隨著營銷費用和線下渠道的效率化，收益性得到改善，銷售額和營業利潤都有所增加。Osulloc壹直在擴大銷售高級茶產品的“茶屋”賣場。這裏運營著“制作屬於自己的茶”、“利用茶具的茶林班”等體驗項目。去年，Osulloc在濟州設立“Osulloc茶工廠”，構建了從綠茶原材料栽培到加工、產品出貨等的生產體系。 在咖啡專賣店找茶的消費者也在增加。根據星巴克韓國相關數據統計，去年△西柚蜂蜜黑茶（第3位）△星巴克經典奶茶（第8位）△柚子薄荷茶（第9位）等3種“茶飲料”進入了年度暢銷飲料前10名。在飲料銷售前10名中，茶飲料在2年前的2022年只有1種。星巴克相關人士分析稱，“味道幹凈的茶飲料代替了部分咖啡的需求，呈現出持續增長的勢頭。”星巴克決定從今年1月開始正常銷售去年5月限量上市的桃子茶。 與“小奢侈”趨勢相吻合的“Tea Omakase”也不斷吸引消費者。Tea Omakase是日語中意為“拜托”的“Omakase”和“Tea”相結合的用語，意味著茶專家向顧客提供多種茶及相關服務。勒梅爾迪安首爾明洞運營由6條路線組成的Tea Omakase項目。提供從歐洲代表性藝術家們的作品中獲得靈感的6大類茶和配對飲食。 專家分析說，韓國的茶市場具有今後進壹步增長的潛力。淑明女子大學經營學系教授徐龍九（音）表示：“冥想、茶道等減少不安和壓力的文化今後也會以年輕人為中心進壹步擴散”，“如果咖啡市場的增長勢頭放緩，茶市場相對來說有擴大的余地。”

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