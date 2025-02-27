人權委員會成了“尹權委員會”……忘記了歷史，只活在當下. February. 27, 2025 08:06. . 第一次關註國家人權委員長安昌浩是在其還是人權委員長候選人時期。他擔任憲法法院法官後，曾擔任律師，記者當時得知他為犯下未成年人性交易及“偷拍”性關系女性的企業第二代進行了辯護。每個人都有權獲得辯護人的幫助，但辯護人可以選擇自己為誰辯護。曾擔任過甚至可以罷免總統的憲法法院法官的人物，自請為富有的無恥之徒辯護，看起來並不體面。 他還有把首爾市江南區公寓以“買賣”形式轉讓給長子的事實。他以“有長子回憶的房子”的話，掩蓋了逃避贈與稅、形成長子購買資金等疑惑。相比人權與正義，他的行跡更是真心於財富和財物。 在12月3日緊急戒嚴之後，多少有些不符合國家人權委員長頭銜的人物的個人擔憂成為了現實。本月10日，人權委員會表決通過了關於保障尹錫悅總統彈劾案審判防禦權的建議案。建議案的名稱是“克服因宣布戒嚴而引發的國家危機的對策建議案”，但重點是憲法法院盡快駁回彈劾案、釋放尹總統。把“總統的危機”看作是“國家的危機”。這與絕對王政時代相通的“朕就是國家”的想法相似。 參加人權委員會全體委員會的10名委員中，安相浩、李忠相、金龍權（音）等6人投贊成票，通過了建議案。該委員會18日還建議迅速保釋被拘留起訴的前陸軍參謀總長朴安洙、前反間諜司令官呂寅兄等戒嚴軍領導層。差點失去立法權的國會、差點回到1980年光州的國民，卻不在人權委員會的關註之內。人權委員會保護的“人”，只有戒嚴軍領導層和尹總統。有人自嘲說已經成了“國家尹權委員會”。 明年將進行國家人權機構全球聯盟（GANHRI）認可小委員會的各國人權機關等級審查。由118個會員機構組成的該聯盟每5年進行一次審查，2021年韓國人權委員會獲得了A等級。評價標準是憲法和法律保障的人權機構的獨立性、成員的多樣性、業務的獨立性等。自2001年成立以來，人權委從未落評A級。朴槿惠政府時期，雖然有過等級決定延遲，但最終獲得了A級。 但也有人說，明年將無法保證結果。各國外媒目睹了挺進大韓民國國會的戒嚴部隊和因涉嫌下令而被拘留的總統，而總統任命的人權委員長卻拼著命要搭救總統。主張罷免總統的輿論超過50%，人權委員會的員員們也在高呼“不應該這樣”，但安昌浩及其親信們卻置之不理。 一生獻身於獨立運動、為了守護學生甚至辭去校長職務的前高麗大學校長金俊燁（1920-2011）生前曾表示：“不要活在現實中，要活在歷史中。正義、真理和善良一定會勝利。”最近在人權委員會內部公告欄上有人引用了這一說法。但是，“安昌浩牌”人權委員會卻恰恰相反。歷史我不管，只活在當下。

한국어