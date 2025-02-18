沙特以與特朗普家族的交情為基礎，成為俄烏戰爭“斡旋者”. February. 18, 2025 08:07. by 趙은아 achim@donga.com. 美國總統特朗普16日表示，為了討論結束烏克蘭戰爭問題，他將很快會見俄羅斯總統普京。美國總統中東特使威特科夫當天也公開表示：“不久後將訪問進行結束戰爭談判的沙特阿拉伯。”美國政治媒體Axios報道稱，美俄將於18日在沙特就結束戰爭談判舉行會談。 在俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭引發的烏克蘭戰爭進入第三年之際，決定戰爭走向的“結束戰爭談判黃金周”即將拉開。隨著結束戰爭談判以美俄為中心進行，實際上被排除在初期談判之外的烏克蘭總統澤連斯基16日晚抵達沙特友邦阿聯酋，呼籲國際社會給予支持。法國、英國、德國等歐洲主要國家也變得忙碌起來。17日，這些國家的首腦在法國巴黎舉行緊急會晤，決定在談判中討論反映歐洲利害關系的方案。 ● 特朗普：“有可能很快與普京見面” 特朗普16日在私宅海湖莊園所在的佛羅裏達州棕櫚灘國際機場被記者問到“什麽時候與普京總統會晤”時，回答說“很快就能實現”。被問到“這個月會見面嗎”時，他回答說，“很快就會見面。如何進展，將拭目以待。” 當被問及澤連斯基是否也會參與旨在結束戰爭的對話時，特朗普表示：“他也會參與。”但他沒有說明烏克蘭何時、如何參與談判。 威特科夫同日接受福克斯新聞臺采訪時表示，他和總統國家安全事務助理華爾茲將於當晚前往沙特。正在訪問以色列的美國國務卿魯比奧也於17日啟程前往沙特。 Axios稱，18日在沙特舉行的美俄會談，俄羅斯外長拉夫羅夫可能出席。一些人提出，如果18日的會談取得一定成果，特朗普和普京最早有可能在本月底舉行首腦會談。 不過，戰爭當事國烏克蘭一再抱怨美國只重視俄羅斯的立場。因此，有評價認為，烏克蘭很有可能不參加即將舉行的談判。澤連斯基16日在接受美國NBC新聞采訪時表示，“希望對特朗普總統來說，烏克蘭而不是俄羅斯更重要”，強調了不會接受沒有把本國包括在談判內的美俄間結束戰爭協定。 澤連斯基決定當天晚上抵達阿聯酋，穿梭於阿聯酋、沙特、土耳其等中東主要國家。他特別希望在此次談判過程中中東各國給予支持，並參與戰後重建事業等，加強經濟合作。 ● 英國首相：“英國有可能向烏克蘭派兵” 歐洲主要國家對美國在沒有正確反映歐洲利害關系的情況下加快與俄羅斯的談判速度表示不滿。據英國廣播公司（BBC）報道，法國總統馬克龍決定17日在巴黎與英國、德國、意大利、波蘭、西班牙、荷蘭等主要國家首腦以及北約秘書長呂特、歐盟委員會主席馮德萊恩等人舉行緊急會議。 英國《衛報》報道說，英國首相斯塔默表示，如果就結束烏克蘭戰爭達成協議，為了烏克蘭的安全，已經做好了在烏克蘭部署本國軍隊的準備。這是斯塔默首次暗示向烏克蘭派遣英國軍隊。斯塔默在《每日電訊報》投稿中就派兵理由表示：“此次戰爭結束後，普京可能會在再次發動攻擊之前暫時得以休息。”意思是說，不能排除普京政權隨時再次入侵烏克蘭的可能性，因此需要采取軍事措施。他一再強調，雖然知道有可能使英軍陷入危險之中，但並不是輕率地提出派兵問題。

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