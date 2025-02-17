韓國汽車關稅進入緊急狀態…特朗普：“從4月2日開始征收”. February. 17, 2025 07:45. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普當地時間14日表示，將從4月2日開始對美國進口的主要國家汽車引入關稅。繼預告從下月12日開始對鋼鐵、鋁原材料分別征收25%的“關稅炸彈”後，特朗普明確表示，將把韓國的核心出口產品汽車也列入“關稅武器化”目錄。另外，特朗普總統還強調了向購買汽車時適用增值稅（VAT）的國家征收關稅的意誌。 特朗普總統14日在白宮對詢問汽車關稅引進日程的記者回答說：“大概是4月2日。”當天是特朗普二期政府表示將對各國征收“相互關稅”的日子。有觀測認為，考慮到這壹點，征收汽車關稅也將以“各國差別關稅”的形式征收。韓國政府消息人士預測說：“美國汽車貿易逆差幅度較大的國家排成壹列後，很有可能以增值稅、各種限制等非關稅壁壘的名義施壓。” 實際上，特朗普總統15日表示：“運用增值稅制度的國家正在運營比關稅更嚴酷的稅金體系。我們將此視為與關稅類似的東西。”增值稅是消費者在購買汽車時繳納的國稅，將其視為壹種本國產業保護政策，並強調將以關稅應對。目前，韓國對汽車征收10%的增值稅。據美國商務部透露，去年韓國向美國出口了374億美元（約54.23萬億韓元）規模的汽車。去年韓國企業的汽車海外出口額中，美國市場比重占49.1%。相反，同期韓國的美國產汽車進口規模僅為21億美元（約3萬億韓元）。現代汽車集團計劃最大限度地提高美國國內生產設施的開工率，在當地生產100萬輛以上，加強本土化戰略，避免被征收關稅。

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