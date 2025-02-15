4年制私立大學教育費比“英語幼兒園”便宜. February. 15, 2025 07:20. by 崔예나 yena@donga.com. 從2009年開始，各大學的學費被凍結，很大程度上是因為政治圈的投票性公約。2006年5月地方選舉當時，在野黨大國家黨曾公開承諾將大學學費負擔減半。之後2008年2月，為了學費對策成立了市民•社會團體全國網絡，與大學生聯合壹起展開了敦促引入“半價學費”的運動。此後，半價學費成為了社會焦點。 政府也以2008年末全球金融危機引發的民生困難為由，從2009年開始要求各大學凍結學費。此後，民主黨在2011年把免費醫療、供餐、保育加上大學半價學費等普遍福利政策作為黨論。大國家黨也決定引進半價學費政策，並發表了減輕大學學費負擔的對策。對此，教育部通過《高等教育法》引進了學費上漲率上限制，並規定設立學費審議委員會。還引進了國家獎學金制度。此後，政府從2012年開始只對下調學費的大學支援國家獎學金Ⅱ類型的方式，向各大學施壓，要求凍結學費。 據韓國大學教育協議會（簡稱大教協）稱，2011年消費者物價指數為89.9，而去年為114.18。反映這壹情況而計算的實際學費中，國立、公立大學從2011年的480.7萬韓元減少到2024年的368.7萬韓元，減少了23.3%；私立大學從855.2萬韓元減少到668萬韓元，減少了21.9%。據統計廳的相關社會調查顯示，只有大學生子女的家長中，回答“學費是最有負擔的子女教育費”的比率從2010年的81.3%持續減少，到2022年下降到了60.6%。 即使以比國立大學更貴的4年制私立大學為標準，目前的大學學費也比被稱為“英語幼兒園”的幼兒英語補習班、私立小學、初中、高中、復讀補習班、甚至伴侶犬幼兒園便宜。據韓國私立大學校長協議會透露，如果將4年制私立大學的月平均教育費定為1，那麽幼兒英語補習班為2.9、國際高中3.9、復讀寄宿補習班7.8、寵物犬幼兒園1.6等。據韓國私立大學校長協議會透露，以去年為準，達不到4年制大學名義學費平均值（682.9萬韓元）的大學占全體大學（190所）的37.4%（71所）。

한국어