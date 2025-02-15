特朗普：“以牙還牙，對非關稅壁壘采取對等關稅”. February. 15, 2025 07:19. by 紐約=常駐記者林宇善、李智允記者 imsun@donga.com、asap@donga.com. 美國總統特朗普當地時間13日簽署了一份總統備忘錄，內容是考慮到世界各國的關稅及非關稅壁壘，美國最快將從4月初開始向各國征收“對等關稅”。在考慮對等關稅的事項中，還包括出口補貼等非關稅壁壘，因此與美國簽訂自由貿易協定的韓國等國家也很有可能面臨自貿協定的撤銷。 特朗普當天簽署關於“對等貿易及關稅”的備忘錄後在記者會上表示：“為了公正性，我決定征收對等關稅。在交易中，同盟國對美國比敵國更壞的情況很多。”對等關稅是指貿易國根據本國出口產品適用的關稅率，對貿易對象國進口產品征收關稅。 特朗普表示：“不僅是各國對美國產品的關稅，還將全面考慮增值稅、限制、補貼、匯率、壓低工資等來確定關稅。這適用於所有國家，沒有豁免或延期。朋友（同盟）和敵人利用美國的時代已經結束了。”一同出席記者會的商務部長提名人霍華德·盧特尼克表示：“關於對等關稅，政府層面的討論將在4月1日之前結束。將向總統提供從4月2日開始征收關稅的機會。” 據英國《金融時報》報道，墨西哥、中國等對美貿易順差規模較大的國家有望成為優先調查對象，歐盟、巴西、印度、日本、加拿大也有面臨對等關稅打擊的危險。 特朗普當天在與在對美貿易中獲得巨大順差的印度總理莫迪舉行首腦會談之前，宣布了對等關稅。會談結束後，莫迪表示，“將努力與美國簽署互惠貿易協定”，表明了擴大購買美國產武器和能源的意向。 特朗普明確表示，希望通過關稅使汽車、半導體、制藥產業回到美國。他說：“在美國使用的半導體大部分在臺灣生產，有一些在韓國生產。我們希望半導體產業的回歸。” 據悉，特朗普政府正在討論重新磋商基於《半導體支援法》（芯片法）應發給三星電子和SK海力士的補貼。路透社報道說：“特朗普政府想重新磋商根據《芯片法》的補貼發放條件，這是部分半導體補貼將被推遲發放的信號。”

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